Ron de Groot gaat geen 'rare fratsen' uithalen als assistent bij NEC

Hij was al vijf periodes hoofdtrainer van NEC en was assistent van onder meer Jim Calderwood, Johan Neeskens, Mario Been, Wiljan Vloet en Alex Pastoor.

Maar na een periode als trainer van Jong NEC keert Ron de Groot nu weer terug bij het eerste elftal, ditmaal als assistent van Rogier Meijer. De 60-jarige Nijmegenaar geldt als een echte clubman. 'Dit is weer een nieuwe uitdaging na vier jaar de jeugd. Maar het beloftenteam vervalt voor komend seizoen. Ik had twee opties: scouting of assistent-trainer.'

Geen rare fratsen

Trainers als Mario Been en Johan Neeskens waren lyrisch over De Groot als assistent. 'Je bent zoals je bent. Duidelijk en niet teveel rare fratsen doen achter de rug van de hoofdtrainer. Dat hoor je nog wel eens links en rechts. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben altijd loyaal naar de hoofdtrainer toe. Dat zal de aankomende periode niet anders zijn.'

'Ik heb Rogier vorig jaar al anderhalve maand meegemaakt. Hij heeft een goede voetbalvisie. Hij is goed op de hoogte van wat er speelt in de voetballerij. Hij weet veel van de jeugd af. Wat dat betreft denk ik wel een goede combinatie met mij. Hij had als speler ook een beetje dezelfde mentaliteit als ik. En dat kan hij ook overbrengen.'

Ron de Groot. Foto: Broer van den Boom.

NEC is de laatste jaren verworden tot een ploeg die is weggezakt naar het midden van de eerste divisie. 'Ja, natuurlijk doet dat pijn. Je bent drie seizoenen terug gedegradeerd. Het eerste jaar had je de grootste kans om de promoveren, want dan heb je nog een redelijke begroting hebt. Maar hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt, want je begroting gaat elk jaar naar beneden.'

'We hebben nu wel een talentvolle groep. Daar moeten we nu goeie ervaring bij zoeken, zodat we toch bovenin mee kunnen draaien. En liefst promoveren.'