Technische staf NEC nog niet rond: Muslu, Van Duin en Gentenaar in beeld

Een tweede assistent is voorlopig niet aan de orde. 'Dat sluiten we nog niet uit, maar wij willen dat de technische staf in ieder geval bestaat uit een hoofdtrainer en een assistent', verklaart algemeen directeur Wilco van Schaik. 'Ron de Groot is de ideale assistent. Hij heeft ervaring, hij kent de club en is ongelooflijk loyaal aan een hoofdtrainer. Hij is al eerder in die rol heel succesvol geweest.'

Muslu

Verder lijkt Muslu Nalbantoglu te kunnen blijven als teammanager en zijn Marco van Duin en Dennis Gentenaar in beeld om keeperstrainer Gabor Babos op te volgen. 'Muslu sowieso, die is al in dienst bij ons. Op namen voor de positie van keeperstrainer ga ik niet in. We zijn met meerdere mensen in gesprek, maar daar is nog geen ei over gelegd.'

'Wilfried Brookhuis wordt het niet, die blijft bij de jeugd. Hij heeft het afgelopen jaar goed gedaan en voelt zich daar goed in. Hij zal zeker zijn rol hebben met adviezen naar het eerste, maar er is voor gekozen om hem op de plek te houden waar hij nu zit.'

