Woningnood wordt aangepakt in Ede, meer sociale huur en 'flexwoningen'

De gemeente Ede komt met een actieplan voor meer sociale huurwoningen en honderden zogenoemde flexwoningen. En dat is hard nodig want er dreigt een serieus tekort aan goedkope onderkomens in de gemeente.

'Er wordt heel veel gebouwd in Ede, maar vooral voor de mensen met een wat dikkere portemonnee. Wij willen nu ook gaan bouwen voor de mensen met een kleinere portemonnee', vertelt wethouder Lex Hoefsloot.

'Goede gesprekken' leiden tot 1000 nieuwe woningen

Er zijn daarom nieuwe afspraken gemaakt met woningcorporatie Woonstede. Die organisatie heeft aangegeven toch nog vele honderden sociale huurwoningen meer te kunnen bouwen, vertelt de wethouder. 'Na wat goede gesprekken is duidelijk dat Woonstede de komende vijf jaar meer dan 1000 woningen bij kan bouwen.' Na verkoop en sloop van gebouwen, komen er netto zo'n 630 woningen bij. In eerste instantie ging het nog om 29 woningen in vijf jaar tijd. Een enorm verschil dus.

De gemeente gaat helpen om al die woningen zo snel mogelijk neer te kunnen zetten. 'Van weiland tot woning duurt gemiddeld tien jaar in Nederland. Dat willen wij gaan terugbrengen naar 2 à 3 jaar. Daarvoor hebben wij een specialistisch team geformeerd. Daar zitten topmensen van ons en de top van Woonstede in.'

Honderden flexwoningen voor gescheiden ouders en studenten

Naast dat Woonstede meer en sneller woningen kan gaan bouwen, komt er ook ruimte voor een paar honderd tijdelijke zogenoemde flexwoningen in Ede. 'Dat zijn ook vooral sociale huurwoningen, voor één- of tweepersoonshuishouden. Bijvoorbeeld starters, gescheiden ouders, mensen uit de maatschappelijke opvang of studenten.'

'Er zijn zat plekken waarvan je weet dat het de komende zeven jaar leegstaat, daar zet je dan zo'n tijdelijke woning neer. En zodra er dan gebouwd wordt, til je ze weer op en zet je ze ergens anders neer.' De wethouder benadrukt dat flexwoningen niet verward moeten worden met tiny houses met ruimte voor een voedselbos of iets dergelijks. 'Dat staat los van elkaar. Op een plek waar zij er 8 willen neerzetten willen wij er 80 neerzetten.'

Druk gemeenteraad

In de gemeenteraad is veel discussie geweest over de sociale huurwoningen. Minimaal 22 procent van het woningaanbod in de gemeente Ede zou sociale huur zijn, zo had de coalitie belooft. Maar die belofte leek niet gehaald te worden.

Beleggers en ontwikkelaars investeren liever niet in sociale huurwoningen, omdat die hen te weinig opleveren. En woningcorporaties gaven eerder al aan wel bij te willen dragen, maar niet genoeg financiële middelen te hebben. Dus zakte het aandeel sociale huurwoningen alsmaar.

De gemeente overwoog toen zelf woningen te gaan bouwen. Maar dat zogenoemde gemeentelijk opdrachtgeverschap is met de nieuwe afspraken met Woonstede en de plannen voor flexwoningen niet meer nodig, stelt de wethouder.

