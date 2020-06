Zweminstructeur voor rechter om ontucht: 'Stop die excuses maar in je reet'

Een 22-jarige zweminstructeur staat donderdag voor de rechter voor ontucht met negen jongetjes tijdens zwemlessen in Arnhem. De stagiair van zwemvereniging Neptunus zou zich van januari tot en met mei vorig jaar in zwembad De Grote Koppel vergrepen hebben aan de kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar.

De emoties liepen bij een eerdere rechtszitting hoog op bij de ouders van de slachtoffers, toen bleek dat de verdachte al eens veroordeeld is voor ontucht in Rotterdam en toch gewoon aan de slag kon in het zwembad in Arnhem. Een geëmotioneerde vader van een van de slachtoffers zei dat hij het onbegrijpelijk vindt dat dit weer heeft kunnen gebeuren.

Gestolen kinderonderbroeken

De Arnhemmer vertelde niets over zijn ontuchtverleden, omdat hij zich daarvoor schaamde. Dat hij geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hoefde te overleggen, komt volgens hem doordat de school en zwembad daarvoor naar elkaar wezen.

De zweminstructeur wordt niet alleen verdacht van ontucht, maar ook van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid foto's en video's met kinderporno. Ook stal hij kinderonderbroeken uit de kleedkamer, zo bleek donderdag uit de zitting. Van beide raakte hij opgewonden, zei hij tegen de rechter.

De verdachte heeft een aantal gevallen van ontucht bekend, waarbij sommige jongens meer dan eens slachtoffer waren. 'Als jongens zeiden stop, dan stopte ik', stelt hij.

Tbs met voorwaarden

Deskundigen zeggen dat verdachte zich heel slecht in een andere kan verplaatsen. 'Klopt, maar betekent niet dat ik geen emoties heb', aldus de verdachte.

In de rechtbank zijn vanwege de coronamaatregelen zeven van de negen ouders aanwezig, één ouder volgt de zaak via Skype. Twee ouders hebben een slachtofferverklaring geschreven, maar die werd niet voorgelezen omdat ze anoniem willen blijven.

De rechter lichtte wel een tipje van de sluier op, om duidelijk te maken waar de ouders mee zitten. Zo zijn ze boos op de verdachte, maar ook op zijn familie die wisten van zijn ontuchtverleden en hem toch stage lieten lopen in het zwembad.

'Stop die excuses maar in je reet'

Ook vragen ze zich af wat de ontucht betekent voor de toekomst van hun kind. Volgens de verdachte heeft hij ingezien hoe erg het is wat hij heeft gedaan. 'Ik vind het hel erg voor de ouders en kinderen. Ik wil mijn excuses aanbieden.'

Een vader was daar echter niet van gediend. 'Stop die excuses maar in je reet', riep hij vanachter het glas.

De ouders willen per kind 2500 euro schadevergoeding.

Advies: tbs met voorwaarden

De zweminstructeur zou donderdag horen welke straf tegen hem wordt geëist, maar de zaak is aangehouden. Hij gaat drie maanden naar een kliniek in Assen om uit te zoeken of hij behandelbaar is.

In een rapport van de reclassering wordt tbs met voorwaarden geadviseerd. Later moet blijken of de officier van justitie dit advies overneemt.

