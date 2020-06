Telefoontje van 'deurwaarder'; vrouw raakt veel geld kwijt

De vrouw moet geld overmaken om boetes te voorkomen, is het inmiddels bekende verhaal. Helaas trappen nog steeds mensen in deze praatjes, in dit geval een vrouw uit de Achterhoek.

We laten beelden zien van iemand die veel geld pint, geld dat van het slachtoffer is. Het pinnen gebeurt bij een geldautomaat in Nijmegen, aan de Mariënburg. Het is 7 februari.

Weet je wie deze pinner is, bel dan de politie op 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Zaaknummer: 2020065125. Er is ook een tipformulier op politie.nl.

De politie herhaalt dat je nooit geld moet overmaken aan de fiscus na een telefoontje. Indien de Belastingdienst geld vordert, gebeurt dat per brief.