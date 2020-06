Harry heeft 40.000 foto's van zijn grote liefde

Al 69 jaar woont Harry Jansen in Vorden. Hij is zo verknocht aan zijn dorp, dat hij nu meedoet met de verkiezing Allermooiste Dorp van Nederland.. De eerste stap is gedaan: Vorden hoort bij de 50 mooiste.

Een opvallende verschijning, dat kan je wel zeggen van Harry. Strooien hoed, opvallende bril en vooral veel snor en baard. Harry is geboren en getogen in Vorden. Zijn vader had een metaalwarenbedrijf, maar dat vond Harry niets. Hij ging op zijn zestiende de bouw in. Schopte het zelfs tot uitvoerder en later zelfs tot technisch opzichter bij een woningcorporatie.

Zijn liefde voor Vorden steekt Harry niet onder stoelen of banken. 'Dat is eigenlijk begonnen toen ik oude foto's ging verzamelen. Ik heb er nu 40.000 die allemaal op mijn Facebook-pagina staan. Door die foto's leerde ik de geschiedenis van Vorden kennen. Dat doet je beseffen dat we niet alles zomaar moeten slopen, maar dat we het goede moeten bewaren.'

Verslaggever Marc Loeven ging op bezoek bij Harry.



Gezelligheid en mooie omgeving

Sterke punten van Vorden vindt Harry de gezelligheid in het centrum en de mooie omgeving. 'Prima om te wandelen en te fietsen', zegt Harry met enige trots. 'Ik word dan ook wel de wandelmeester genoemd.'

De verkiezing van allermooiste dorp van Nederland wordt georganiseerd door de ANWB; 'De jury is nu alle inzendingen aan het bekijken', zegt Harry, 'Ik hoop dat we bij de eerste vijf komen, dat zou al mooi zijn.' In september staat de uitslag van de verkiezing in de Kampioen, het maandblad van de ANWB. Dan weten we of het Harry is gelukt.

Gouden tip van Harry

Voor wie ook wil genieten van Vorden, heeft Harry nog wel een tip: 'Ga gewoon eens wandelen hier in de natuur. Een uurtje of twee. En probeer dan op basis van geluiden de weg terug te vinden. Zo leer je van Vorden te houden.'

