Wie rent hier weg na het achterlaten van een granaat?

We laten beelden van een man die bij het appartementencomplex is gezien. Hij blijkt de boel op woensdagavond 8 januari al te hebben verkend. Hij loopt die avond bij de Gasthuisstraat in Kerkdriel en neemt alles goed in zich op.

Dan het moment van de granaat. Dat is op zondagavond 12 januari, de avond voor de vondst door de krantenbezorgster. De man spuit het getal 99 op de deur, belt aan bij een bewoner, mogelijk in de hoop dat iemand naar de hal komt.

Dan laat hij het explosief achter en rent met zijn handen om zijn oren weg. Maar het blijft stil.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

'We hebben met een groot team aan de zaak gewerkt en al een verdachte kunnen aanhouden', zegt politiewoordvoerster Sigrid Passchier. ‘We gaan ervan uit dat de actie vermoedelijk niet voor de burgemeester maar voor een andere bewoner bedoeld was. Die woont in hetzelfde complex.’

Man opgepakt uit regio Utrecht

De politie heeft een 20-jarige man uit de regio Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Wat zijn exacte rol is, is deel van het onderzoek. Passchier: ‘We weten nog niet of hij ook de man is die we op de beelden zien, dus die de granaat gegooid heeft. Wij denken dat er meer mensen betrokken zijn bij deze bedreiging, het zou kunnen dat die net als deze verdachte ook uit de regio Utrecht komen.’

De politie komt graag in contact met mensen die rond het winkelgebied aan de Gasthuisstraat in Kerkdriel iets hebben gezien tussen 22.00 uur op zondagavond 12 januari en 4.00 uur op maandagochtend 13 januari.

Bel jouw tip door via de gratis tiplijn van de politie op 0800-6070. Anoniem bellen kan ook: 0800-7000. Het zaaknummer is 2020019398. Je mag ook dit tipformulier invullen op de website van de politie.