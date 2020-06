Rogier Meijer wil veel van zichzelf terugzien in het spel van NEC

'Een geweldige uitdaging, want het is een mooie, grote club. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar in een driemanschap gezeten. Maar ik heb mijn ambitie nooit onder stoelen of banken gestoken, ik wil graag hoofdtrainer zijn. Vandaag is dan de officiële dag, dat is hartstikke mooi.'

Crisis biedt kansen

NEC is ambitieus en dat vindt Meijer logisch. 'Ik denk dat NEC altijd wel voor de bovenste plekken moet meestrijden. We moeten bij de bovenste vijf spelen. Die crisis biedt misschien ook kansen. Er komen nu veel spelers vrij met aflopende contracten, daar moeten wij de goede uit zien te halen, zodat er een goed team komt te staan.'

Bloedkuul

'Mijn visie is dat als je NEC ziet spelen, dat je dan een team ziet spelen dat agressief kan spelen, dat goed samenwerkt, waar je met plezier naar kijkt en waar energie vanaf straalt. Er moet een bepaalde energie in zitten, mes tussen de tanden en snel naar voren. Het zou gek zijn als ik wat anders vraag van de spelers dan wat ik zelf heb gedaan als speler. Dit stadion De Goffert heet de Bloedkuul, daar moet wel iets worden geleverd aan de mensen. Dat wil ik graag overbrengen.'

Geen diploma

Meijer heeft nog geen trainersdiploma, want de cursus kon vanwege corona nog niet worden afgerond. 'Nee, het praktijkgedeelte kan nog niet. Toevallig hebben we vorige week de laatste meeting gehad in Zeist. We krijgen dispensatie voor dit jaar, dus ik ga ervan uit dat het goed komt. Ik denk dat er nog een keer een docent komt kijken bij een training.'