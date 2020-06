Veel soorten libellen te spotten rondom oude spoorlijn

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'In 1979 zijn ze gestopt. Toen is het overgenomen door Gelders Landschap en Natuurmonumenten. Het is cultuurlandschap geworden', legt Rob Lanjouw van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging uit in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon.

Lanjouw komt hier geregeld om libellen te tellen. Hij heeft er zelfs een atlas over geschreven. Wie in het natuurgebied rondom deze spoorweg gaat zoeken maakt kans om ruim 50 soorten libellen en juffers te tellen, van de 71 soorten die er in ons land leven. Dat is Lanjouw ook gelukt.

