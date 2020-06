Waarom de steengroeve in Winterswijk zo'n bijzondere natuur heeft

Het gebied is al zo'n 240 miljoen jaar oud, blijkt uit onderzoeken. Vroeger werd er kalk gewonnen, maar dat is al jaren niet meer het geval. Ondertussen is het benoemd tot Natura 2000-gebied.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Het is niet te vergelijken met een ander gebied in Nederland. Het lijkt zelfs een beetje buitenlands', vertelt Doreen Rugers van Staatsbosbeheer in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. 'Dat komt onder andere door de kalk.'

Steen

De kalksteen die gewonnen wordt, is afkomstig uit de Muschelkalk en is hier als dolomitische kalksteen ontwikkeld. De steen is vrij zacht. De kalksteen wordt vermalen en voornamelijk gebruikt in de wegenbouw (asfaltbeton) en in de kunstmestindustrie.

Er worden zo af en toe dingen uit de geschiedenis gevonden. 'Als je geluk hebt vind je nog een fossiel hier', zegt Rugers.

Bekijk de hele uitzending van BuitenGewoon: