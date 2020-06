Dit echtpaar was 44 jaar onafscheidelijk totdat corona uitbrak

Voor de familie Hoebink in Hengelo (Gld) is de versoepeling van de bezoekregeling iets waar ze lang naar uit hebben gekeken. Half maart werd het echtpaar na 44 jaar huwelijk van elkaar gescheiden omdat meneer Hoebink vanwege zijn gezondheid niet meer thuis kon blijven wonen.

Op dinsdag verhuisde hij naar woonzorgcentrum de Bleijke, Markenheem. Twee dagen later kondigde minister De Jonge aan dat de verpleeghuizen op slot gingen en dus kon zijn vrouw niet meer bij hem op bezoek. Wennen aan de nieuwe situatie was er niet bij. 'We hebben wekenlang niet meer kunnen kussen, knuffelen, helemaal niets. En daar verlang je toch wel een keer naar', zegt de echtgenote.

Zwaaien vanaf twee hoog

Vanwege coronabesmettingen in het verpleeghuis konden de bewoners zich ook niet meer vrij bewegen in het verpleeghuis en dus bestond zo'n zes weken lang het enige contact tussen het echtpaar uit het zwaaien naar elkaar. Zij beneden op de parkeerplaats, hij vanaf een balkon op twee hoog.

Om de dag bezocht mevrouw Hoebink het verpleeghuis, altijd met een tasje dat afgegeven werd bij de voordeur. De ene dag met een visje van de viskraam, de andere dag met zijn schone was.

Meneer Hoebink zwaait naar zijn vrouw. Foto: Omroep Gelderland

Toen de bewoners hun kamer weer mochten verlaten, werd een meet-and-greet ingepland. Tussen de opengeschoven schuifdeuren, gescheiden door twee tafels, konden ze elkaar weer recht in de ogen kijken en even een gesprekje voeren. De opluchting was dan ook groot toen de minister aankondigde dat elke verpleeghuisbewoner weer een bezoeker mag ontvangen.

Een paar dagen geleden was het zover. Handen ontsmet, handschoenen aan en mondkapje op. En ook al is het onder strikte regels, elke stap dat ze dichterbij bij elkaar kunnen komen is er weer één. Voordat ze haar man weer een knuffel kan geven, gezellig met hem naar zijn eigen kamer mag, dat moment zal nog wel een tijd op zich laten wachten.

Humor was nog nooit zo belangrijk

Nooit eerder was het zo duidelijk hoe belangrijk het sociale contact is voor de bewoners van het verpleeghuis. Het missen van contact en een aanraking met geliefden kan er echt voor zorgen dat mensen achteruitgaan. Maar tegelijkertijd is er het besef dat de gevolgen van het virus in huis nog veel groter kunnen zijn. Het blijft balanceren tussen welzijn en veiligheid.

De afgelopen tijd filmde verpleegkundige Rob Heebink het wel en wee in verpleeghuis de Bleijke, Markenheem. Voor de vloggende verpleegkundige en zijn collega's zijn het zware tijden.

Rob Heebink filmde het wel en wee in het verpleeghuis. Foto: Omroep Gelderland

Mensen zien sterven in eenzaamheid, het grote verantwoordelijkheidsgevoel naar de bewoners toe, zien hoe groot het gemis van familie kan zijn. Rob zet zijn humor in om het voor iedereen wat dragelijker te maken. Keer op keer weet hij bij de mensen een lach op hun gezicht te toveren. 'Humor was nog nooit zo belangrijk', aldus Heebink.

Documentaire Binnen bij de Bleijke

De documentaire Binnen bij de Bleijke, een verpleeghuis op slot laat de gevolgen van de coronamaatregelen in en buiten het verpleeghuis zien. Het verdriet, maar ook de veerkracht van de bewoners van de Bleijke, de zorgen en de humor van de verpleging en het gemis en de hoop van de familieleden buiten het woonzorgcentrum.

De documentaire is vanavond vanaf 17.20 uur te zien op TV Gelderland (elk uur herhaald). Of bekijk de uitzending nu al hieronder:

Kijk op youtube voor alle vlogs vanuit de Bleijke.