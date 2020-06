Nunspeet gunstige gemeente voor elektrische autobezitter

Ook hoeven Nunspeters geen rekening te houden met lange doorloopperiodes. Dit en meer blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Vattenfall.

Nunspeet is één van de 282 gemeenten die via de gemeentelijke website mogelijkheden biedt om een laadpaal aan te vragen. Per 371 Nunspeetse huishoudens is er gemiddeld 1 publiek regulier laadpunt. Dit gemiddelde is fors lager (en daarmee gunstiger) dan landelijk gemiddeld, waar 838 huishoudens het met 1 laadpunt moeten doen. Van alle gemeenten staat Nunspeet op de 136e plek als gemeente met de hoogste laadpaal-dichtheid.

De gemeente Nunspeet streeft er naar dat men op een redelijke afstand van een laadpaal kan wonen en werken. De gemiddelde “maximale loopafstand” naar een laadpaal in Nunspeet; is volgens de gemeente 200 meter. Landelijk is de afstand een stuk groter: 262 meter. Automobilisten die in Nunspeet een openbare laadpaal aanvragen, moeten volgens de gemeentelijke website rekening houden met gemiddeld 18 weken doorlooptijd. Landelijk is de periode tussen aanvraag en realisatie iets langer (18,4 weken).