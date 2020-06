'Maak snel wolfvrije gebieden in de provincie'

Het CDA vindt dat de provincie duidelijkheid moet geven over waar de wolf wel en niet gewenst is. En dan wil de partij ook dat er actief beheer plaatsvindt in gebieden die niet geschikt zijn voor het dier. De partij noemt daarbij het Rivierengebied en de Achterhoek.

Rondzwervende wolf

'De afgelopen tijd zijn meerdere schapen, lammeren en zelfs een ponyveulen ten prooi gevallen aan een rondzwervende wolf in het Rivierengebied en de Achterhoek.'

Op de Veluwe kunnen boeren al met steun van de provincie maatregelen nemen om de wolf buiten de hekken te houden. In andere regio's geldt die regeling niet omdat de wolf zich daar niet zo snel zou gaan vestigen. 'Maar door het zwerfgedrag kan een wolf wel flinke schade aanbrengen in deze gebieden', aldus het CDA.

'Niet heel Gelderland afrasteren'

Hoe de partij de wolf precies buiten het Rivierengebied en de Achterhoek wil houden is nog niet duidelijk. 'Het is niet te doen om heel Gelderland af te rasteren. Wij pleiten daarom voor duidelijkheid: bepaalde gebieden zijn voor de wolf en andere zijn wolfvrij. Want als boer in de Achterhoek of het Rivierengebied sta je nu machteloos. Dat willen wij niet langer', besluit Tolkamp.

Zie ook: In een week zestig schapen doodgebeten; boeren willen af van zwervende wolf