Tbs-kliniek gaat mogelijk weer open, inwoners Rekken zien dat wel zitten

Terwijl onderzoekers aan het kijken en rekenen zijn komt Gerie Spanjaard iedere week nog trouw naar de voormalige kliniek. Vandaag is hij op een zitmaaier het gras aan het maaien. 'Dit is wel hard nodig', zegt hij.

Gerie Spanjaard zorgt dat het gras gemaaid wordt. Foto: Omroep Gelderland.

De enorme buitenruimte is nodig aan onderhoud toe, het groen piept overal tussendoor. Maar Spanjaard is één dag in de week bij Oldenkotte en dat is veel te weinig. 'Ik onderhoud het groen, maar ik moet binnen ook stofzuigen, de wc's doorspoelen, technische storingen oplossen, kortom er is genoeg te doen', zo legt hij uit terwijl hij even een pauze neemt en op zijn maaimachine in de zon zit te genieten.

Nieuw onderzoek onverwachte verrassing

Oldenkotte is voor Spanjaard geen onbekend terrein. 'Ik heb hier ruim 20 jaar gewerkt', glimlacht hij. 'Ik ben hier gekomen als facilitair medewerker en zat later bij het Team Bijzondere Ondersteuning. Zo ging ik bijvoorbeeld met patiënten mee naar het ziekenhuis.'

Na de sluiting van Oldenkotte als tbs-kliniek kreeg ook Spanjaard een andere baan. Hij werkt in Twente bij Transfore. 'Toen de kliniek dichtging was dat voor iedereen een grote teleurstelling.' Dat er op dit moment onderzoek gedaan wordt naar heropening van de kliniek kwam voor Spanjaard dan ook als een aangename verrassing.

Niet alleen Spanjaard is blij met het onderzoek. Het dorp Rekken zit al lange tijd met het leegstaande pand in de maag. Want wat moet je met zo'n groot gebouw en zo'n grote buitenruimte? Toen bekend werd dat er nieuw onderzoek gestart is ging de vlag nog net niet uit.

Reuring en groei Rekken

Maar het zou wel positief zijn voor het dorp. In het dorp wordt hard gewerkt aan de leefbaarheid. Diverse groepen en verenigingen zijn bezig om voor een goede invulling van het dorp te zorgen.

'Het brengt reuring', zegt Henk Weijers van de werkgroep accommodatieplan. 'Het levert werkgelegenheid op. We hopen dat er meer mensen in Rekken gaan wonen', zegt Lotte Roos van Aantrekkelijk Rekken.

'En als er meer mensen gaan wonen, dan komen er mogelijk ook jonge gezinnen en dat zou weer goed zijn voor de basisschool en voor de verenigingen.' 'Een school blijft toch een belangrijk item het is het bestaansrecht van het dorp', zegt Ludy Koldeweij van Belangvereniging Rekken.

Wij kennen al meer dan 100 jaar de inrichting en wij weten wat het betekent om daar mee van doen te hebben. Ludy Koldeweij, Belangvereniging Rekken

Kanttekeningen

Maar het is niet allemaal pais en vree, er zijn wel wat kanttekeningen. Openheid en transparantie over wat en gaat gebeuren is belangrijk, maar iedereen is het erover eens dat veiligheid voorop staat. 'Vroeger was het een gedeeltelijk open inrichting. Het aantal incidenten is beperkt gebleven, maar het doet wel wat met je', zegt Roos. 'Hier in de buurt zit een natuurbad en ik wil wel dat mijn dochter daar straks veilig naar toe kan. De voorkeur voor de inwoners ligt dus bij een gesloten inrichting.'

Foto: Omroep Gelderland

Maar dat is niet het enige. Inwoners willen echt een lange termijnvisie. Bart Jan Mellink woont in het dorp en zegt: 'We moeten niet gaan voor een tijdelijke oplossing. De kliniek moet hier voor minimaal een jaar of 25 de deuren heropenen. Als ze dat voor een periode van vijf jaar doen, staan we over vijf jaar opnieuw voor de situatie wat we moeten doen met dit pand. Het lijkt me dan beter dat we zekerheid voor de lange termijn hebben'.

We hebben geen belang bij een overwoekerende rommelbende. Wij houden ons dorp netjes. Herman Aarnink, voorzitter Belangenvereniging Rekken

Geen kliniek dan sloop

Mochten de resultaten van het onderzoek negatief uitvallen voor de kliniek, rest er maar één oplossing volgens de meesten en dat is sloop. 'Geef het dan volledig terug aan de natuur', zegt Mellink. 'Maak er een mooi natuurgebied van met de Berkel en de waterputten.'

'We zijn niet aan de tbs overgeleverd', zegt Herman Aarnink van Belangenvereniging Rekken. 'Als uit dit onderzoek blijkt dat het niet kan, moeten we voorgoed afscheid nemen van de mogelijkheid dat er weer een kliniek komt. Dan is de deur voorgoed dicht en dam moeten we het gebouw misschien maar slopen.'

Het plan van het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar van het pand) is niet zo goed gevallen in het dorp. De eigenaar wil het pand 'onder regie teruggeven aan de natuur'.

Impressie Oldenkotte als het teruggegeven wordt aan de natuur. Foto: Ben Boon Rijksvastgoedbedrijf

Herman Aarnink is duidelijk: 'We hebben geen belang bij een overwoekerende rommelbende. Wij houden ons dorp netjes, dat is ook ons visitekaartje en dit is een goedkope oplossing om er op een goedkope manier af te komen en de ellende bij een ander neer te leggen.'

Goede hoop op heropening

Aarnink denk dat er een reële kans is dat de kliniek weer open gaat. 'Al is het giswerk natuurlijk', zegt hij. 'Het gebouw staat er. Het is al betaald. Er hoeft helemaal niet zoveel te gebeuren om het gebouw weer open te krijgen. En als je kijkt naar de signalen die een beetje binnendruppelen dan denk ik dat het wel een grote kans is dat dit wel weer iets wordt.' Ludy Koldeweij van diezelfde belangenvereniging voegt toe: 'Wij kennen al meer dan 100 jaar de inrichting en wij weten wat het betekent om daar mee van doen te hebben.'

En daar zou Geri heel erg blij mee zijn. 'Het is natuurlijk wel belangrijk dat het gebouw weer in gebruik genomen zou worden. Veel collega's willen hier wel weer werken. Het is denk ik ook de enige optie en anders moeten we het denk ik maar slopen.'