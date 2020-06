'De eerste lesdagen zijn vooral praten, de stof is niet zo belangrijk nu'

Met een blij gevoel staat de schooldirecteur dinsdagmorgen onze verslaggever te woord. 'Ik heb ontzettend veel zin om de scholieren weer te verwelkomen. Ik kan niet wachten tot ik ze weer zie', vertelt ze. De kinderen komen voor het grootste gedeelte met de fiets. Voor elke klas is vanwege het coronavirus een speciale fietsenstalling ingericht.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Het is echt anders'

Buiten de fietsenstalling om is er nog veel meer veranderd op de school. 'Er is een rood-wit lint gespannen voor de looproutes. Er mogen geen pauzes worden gehouden in de aula en de scholieren mogen niet over de gangen struinen. Ook komen er dixi's als toiletten voor de scholieren. 'Het is echt heel anders', vertelt Van Drieënhuizen. 'Iedere klas heeft nu ook een eigen lokaal en ze gaan in kleine groepjes werken. Maar het blije gevoel van het weerzien overstijgt even het gevoel rondom de regels.'

Luister hier naar het gesprek met Van Drieënhuizen op Radio Gelderland:

Nog geen lange lesdagen

En de eerste dagen op school zal er nog niet zoveel nadruk worden gelegd op de lesstof. 'Die is even niet zo belangrijk. De scholieren mochten van de ene op de andere dag niet meer naar school en moesten thuis leren. Ze mochten dingen niet meer. Het is goed om daarover te praten en te kijken wat ze daarvan hebben geleerd. En of ze iets van zichzelf hebben geleerd', besluit de schooldirecteur.

