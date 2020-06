Een internationale doorbraak in de behandeling van corona, in Nijmegen hebben ze er goede hoop op

Het zou een internationale doorbraak kunnen zijn in de coronacrisis: het onderzoek naar vitamine K waar artsen en onderzoekers in het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen mee bezig zijn. Ze ontdekten dat corona-patiënten die zeer ernstig ziek worden of overlijden heel weinig vitamine K in hun bloed hebben.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

En dat precies die vitamine een belangrijke rol speelt bij het beschermen van de longen. Extra vitamine K zou mogelijk zeer ernstig ziek worden door het Covid-virus kunnen voorkomen.

'We denken echt dat we iets te pakken hebben', zegt internist-infectioloog Ton Dofferhoff in het laboratorium van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. 'We hebben aan kunnen tonen dat bij corona-patiënten die dood gaan of op de intensive care terecht komen de vitamine K-spiegel in het bloed erg laag is. Veel lager dan bij gezonde mensen. Dus er lijkt relatie te bestaan tussen een lage vitamine K en een ernstig verloop van de ziekte.'

Lees hier het hele verhaal.