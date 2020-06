Alpe d'HuZes kent dit jaar een speciale editie

Zoals alle evenementen gaat ook de Alpe 'd HuZes dit jaar niet door. Het evenement, waarbij geld opgehaald wordt in de strijd tegen kanker, zou dit jaar zijn vijftiende editie kennen. Hoewel de editie in Frankrijk met een jaar is uitgesteld, gaat er in Nederland op gepaste wijze wel het nodige gebeuren. Er komt een speciale editie, en ook de Gelderse deelnemers hebben plannen.

Die speciale editie is ontstaan vanuit de behoefte om de strijd tegen kanker niet naar de achtergrond te laten verschuiven. Namens de organisatie gaat de Nijmeegse zanger Maarten Peters op pad langs verschillende plekken in Nederland. Plekken die ze stil houden, om te voorkomen dat er alsnog te veel groepsvorming gaat ontstaan.

'Normaal gesproken zitten we met 5000 man op de Alpe 'd HuZes. En ik zeg altijd, elke berg heeft uitlopers. Dit jaar liggen die uitlopers in heel Nederland', aldus Peters, die al twaalf jaar betrokken is bij het evenement.

Serenades van Maarten Peters

De zanger zal donderdag vanaf de vroege ochtend serenades gaan brengen aan mensen die veel te vroeg zijn overleden aan kanker, maar bijvoorbeeld ook aan patiënten die zich als vrijwilliger inzetten voor het evenement.

Uiteindelijk kunnen deelnemers in de avond deelnemen aan een gezamenlijke virtuele klim, waarmee de dag symbolisch afgesloten wordt. Naast de organisatie staan ook de deelnemers stil bij de dag. Zo gaan meerdere Gelderse deelnemers alsnog de fiets op om zoveel mogelijk hoogtemeters te maken. Diverse teamleden van Team PA uit Rheden bijvoorbeeld gaan binnen de richtlijnen van het RIVM op die manier op pad.

Gelderse deelnemers ook in actie

Teamcaptain Martin de Vries is blij dat de leden van zijn team op deze manier zich ook dit jaar alsnog in kunnen zetten voor het goede doel. 'Het was natuurlijk heel jammer, maar volkomen begrijpelijk dat het in Frankrijk niet door kon gaan, maar op deze manier kan iedereen toch op zijn eigen manier zich blijven inzetten,' aldus de roerganger van Team PA.

Ook hij geeft bewust weinig informatie over wat zijn leden precies gaan doen. 'We moeten voorkomen dat er alsnog teveel mensen bij elkaar gaan komen in deze tijd.'