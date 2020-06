'Dit zou internationale doorbraak in corona-behandeling kunnen zijn', zeggen Nijmeegse artsen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'We denken echt dat we iets te pakken hebben', zegt internist-infectioloog Ton Dofferhoff in het laboratorium van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. 'We hebben aan kunnen tonen dat bij corona-patiënten die dood gaan of op de intensive care terecht komen de vitamine K-spiegel in het bloed erg laag is. Veel lager dan bij gezonde mensen. Dus er lijkt relatie te bestaan tussen een lage vitamine K en een ernstig verloop van de ziekte.'

Artsen Ton Dofferhoff en Rob Janssen in het laboratorium van het CWZ. Foto: Omroep Gelderland.

Beschadigd

Longarts Rob Janssen valt hem bij. 'Vitamine K speelt rol bij de stolling bloed, maar speelt ook een rol bij de bescherming van de elastische vezels in de longen. Corona veroorzaakt enorme ontstekingen in de longen, waardoor de elastische vezels die zorgen dat we kunnen ademen beschadigd raken. Als reactie probeert je lichaam meer beschermend eiwit aan te maken voor die vezels, maar heeft daarvoor vitamine K nodig. Als je dat niet hebt, dan mis je die bescherming, dus loop je meer risico.'

Minder ernstig ziek

De mannen zijn super enthousiast over hun onderzoek en zijn druk bezig het gepubliceerd te krijgen in een toonaangevend internationaal tijdschrift. 'We willen nu gaan testen met het geven van vitamine K aan corona-patiënten. Als er gebeurt wat we denken dat er gebeurt, namelijk dat zij minder ernstig ziek worden, dan zou dat geweldig zijn', zegt Ton Dofferhoff.

Als dit doet wat het moet doen, is dat geweldig Longarts Rob Janssen

'Als longarts heb ik hele hectische weken achter de rug waarin ik heel veel ellende heb gezien. Als we dan hiermee kunnen bijdragen dat een besmetting met het Covid-virus minder ernstige gevolgen heeft, dan zou dat geweldig zijn', zegt Rob Janssen.

Klinisch chemicus Jody van den Ouweland in de weer met buisjes bloed. Foto: Omroep Gelderland.

Terwijl hij in het laboratorium samen met andere onderzoekers naar de buisjes bloed kijkt waar de klinisch chemicus mee aan de gang gaat om de elastische vezels eruit te krijgen, zit hij ook te wachten op geld om het onderzoek voort te zetten. Geld dat van buiten het ziekenhuis moet komen.

Even in je neus

Ondertussen is een paar kilometer verderop in de kelder van het Radboud Universitair Medisch Centrum ook een bijzonder onderzoek gaande. Onderzoeker Dimitri Diavatopoulos test hier of met een simpel stripje dat je even in je neusgat drukt te testen is of je antistoffen aan hebt gemaakt tegen corona.

Onderzoeker Dimitri Diavatopoulos in zijn laboratorium. Foto: Omroep Gelderland.

'Stel je voor wat dat zou betekenen als we bijvoorbeeld een vaccin hebben en willen weten of dat zijn werk doet. Dan kan je dus naar scholen gaan en in hele klassen tegelijk de kinderen zelf even een neusstripje laten gebruiken en dan in het lab de antistoffen meten. Nu moet je nog bij iedereen bloed prikken wat vooral bij kinderen natuurlijk veel lastiger is.'

Voor de deur van het laboratorium probeer ik een neusstripje uit. Foto: Omroep Gelderland.

Het is inderdaad makkelijk als ik het uitprobeer. Ik draai het dopje van een klein plastic buisje en daar zit een klein wit strookje aan van zo'n twee centimeter. Dat stop ik in mij neus, druk mijn neusgat even een minuut dicht en doe het stripje terug in het buisje. Voor mij is het dan klaar. Voor Janeri en Elles in het laboratorium begint het dan pas.

Werken met virus niet eng

Zij zitten te werken aan glazen kasten met een stevige luchtstroom die ervoor zorgt dat eventueel aanwezig virus niet bij hun kan komen. 'Ik vind het niet eng, want ik weet dat ik goed beschermd ben', zegt Janeri terwijl ze mijn stripje van het houdertje peutert. Dan begint een proces van buisjes met vloeistof, verhitten, centrifugeren en nog veel meer ingewikkelde bewerkingen om de eventuele antistoffen eruit te halen.

Dit is een grote stap voorwaarts Corona-onderzoeker Dimitri Diavatopoulos

'Deze methode opzetten, dat is nieuw, dat is nog nergens eerder gedaan en dat is dus al een hele grote stap voorwaarts. Het is niet alleen een veel makkelijker methode dan bloed prikken; het geeft ook ander inzicht. Want de besmetting vindt via de luchtwegen plaats, dan is het ook goed om daar te testen of zich antistoffen vormen. Soms zijn die nog niet zichtbaar in het bloed, maar al wel in de neus.'

Beide onderzoeken zijn nog volop gaande in de Nijmeegse ziekenhuizen om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de corona-ellende.

