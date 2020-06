Blije horecaondernemer: 'Het kost geld, maar dit geeft een fantastisch gevoel'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Met een grote glimlach zit hij op het terras op de Korenmarkt in Arnhem. 'Dit is een fantastisch gevoel. We hebben de afgelopen drie maanden tegen lege pleinen moeten aankijken. Dat gaf vooral een somber gevoel. Maar nu is iedereen weer actief en dat geeft positieve energie. Laten we hiervan genieten', aldus Oubaha.

Zie ook: Zie hoe de terrasjes in Arnhem volstromen

Maar ondanks de positiviteit zijn de horecaondernemers er nog lang niet, zegt Oubaha. Er mogen maximaal 30 bezoekers binnen zitten en op de terrassen moet iedereen 1,5 meter uit elkaar zitten. Daardoor is de capaciteit niet optimaal.

'We zijn open, maar maken allemaal verlies. Je kunt niet echt managen. Je weet niet op hoeveel mensen je moet voorbereiden. Als het straks weer regent, dan hebben we een probleem qua kosten. Het is natuurlijk mooi dat we weer open zijn, maar niemand is nu rendabel.'

Meer versoepeling

En daarnaast zegt Oubaha te balen dat nog niet iedereen open kan. 'Kijk maar naar de nachtclubs en de poppodia. Laten we hopen dat wij kunnen aantonen dat dit goed gaat en dat er snel verder versoepeld kan worden.'

De bezoekers lijken er vooralsnog weinig last van te hebben. Mensen drinken rustig een biertje op het terras. 'Daar geniet ik van. Het geeft een gevoel van vrijheid. We hebben natuurlijk iets ongekends meegemaakt. Iedereen is nu weer nieuwsgierig en blij.'