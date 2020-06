Renkum ziet financiële afgrond, maar weigert bij te sturen

Drie tot vijf miljoen euro kan de gemeente Renkum de komende jaren structureel tekortkomen, is de inschatting van wethouder financiën Marinka Mulder. Maar extra bezuinigen, dat ziet zij niet zitten. 'Ik denk dat het Rijk ook zal zien dat het niet langer kan op deze manier', stelt zij. 'Of laten we zeggen, daar hoop ik op.'

En die hoop en verwachting die zij daarmee bij het Rijk neerlegt, vormt wel een risico. Landelijke maatregelen waarvan Mulder verwacht dat die tot extra kosten of minder inkomsten voor de gemeente leiden, zullen dan moeten worden aangepast of uitgesteld. Of het Rijk moet met extra geld over de brug komen.

Als dat niet gebeurt, zal de Renkumse spaarpot binnen een tot twee jaar zijn uitgeput en is de kans groot dat de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie komt. Dan verliest Renkum een deel van haar financiële zelfstandigheid en beslist de provincie over de begroting en eventuele wijzigingen daarop.

'Een duivels dilemma'

'Een duivels dilemma', noemt Mulder het. 'Maar als niemand het doet en maar blijft bezuinigen, verandert er ook niks.'

De wethouder verwacht dat bezuinigingen de economie na corona minder snel zal doen herstellen. Ook vreest ze een achteruitgang van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de dorpen en minder goede zorg en ondersteuning voor haar inwoners.

'Kleinere gemeenten kopje onder'

De ontwikkelingen waar Mulder in financiële zin voor vreest, zijn onder meer extra taken voor onderwijshuisvesting, minder geld voor beschermd wonen en de inburgeringswet. 'Maar mijn grootste zorg is de herverdeling van het gemeentefonds, waar gemeenten geld uit krijgen van de landelijke overheid', legt zij uit. 'Als het totale budget niet toeneemt, dan gaan kleinere gemeenten kopje onder. Nu neemt het juist af.'

En voor die nieuwe ontwikkelingen gaan we niet op zoek naar financiële dekking, stelt Mulder. 'Iedere keer de systeemproblemen blijven oplossen door nieuwe bezuinigingen, helpt ons niet verder.'

'Signaal aan toezichthouder en het Rijk'

We geven hiermee een belangrijk signaal af aan onze toezichthouder en het Rijk, vindt zij. 'Verandering in de herverdeling van fondsen is nodig en financiële solidariteit tussen de verschillende overheden moet het uitgangspunt worden.'

Zie ook: