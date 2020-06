Mondkapje verplicht in de trein: 'Wat moet, moet, maar het zit waardeloos'

Een van de reizigers op het station in Nijmegen beseft wel degelijk het belang ervan. 'Wat moet, moet. Regels zijn regels, dus ik hou me eraan. Ik heb er alle begrip voor, want mijn vrouw werkt in de zorg. We moeten dit met z'n allen overwinnen en we moeten dus allemaal ons best ervoor doen. Maar het zit waardeloos.'

Boete van 95 euro

Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. De maatregel geldt ook voor de bus, metro en tram. In de stations en op de perrons hoeven reizigers hun mondkapje nog niet op te hebben.



Tekst gaat verder onder de foto.





'Het zit niet zo heel lekker en ademen gaat ook niet zo heel chill', vertelt een meisje. 'Ik heb anderhalf uur in de trein gezeten, de hele tijd het mondkapje op. Het is wel logisch dat deze maatregel is genomen, want het is lastig om afstand te houden in de trein.'

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer volgens een normale dienstregeling, maar nog wel met 40 procent van de reizigerscapaciteit. Volgens premier Rutte is het dan nog steeds belangrijk dat mensen alleen het ov nemen als dat noodzakelijk is.

Zie ook: Je moet vanaf juni bij het raam zitten in de trein