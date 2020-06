LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 31 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 31 mei

22:50 - Aftellen...

De terrassen mogen morgen vanaf 12.00 uur weer open. In Winterswijk stond vandaag alles al klaar voor de grote dag.

21:38 - Burgemeester beleeft zware start door coronahaard

Tanja Haseloop werd in oktober vorig jaar beëdigd tot burgemeester van de gemeente Oldebroek. De afgelopen maanden kreeg ze het zwaar voor de kiezen. In haar gemeente overleden drie keer zoveel mensen dan normaal door de coronacrisis.

Lees hier het hele interview met de burgemeester.

19:54 - Bruls ziet opening horeca met vertrouwen tegemoet

Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de burgemeester van Nijmegen, ziet de opening van de horeca en musea op tweede pinksterdag met vertrouwen tegemoet. 'In de afgelopen weken hebben we met elkaar laten zien dat we verstandig omgaan met de versoepelingen. Mijn complimenten hiervoor aan de samenleving.' De openstelling van de horeca omschrijft hij als een 'gezamenlijke uitdaging waar we met z'n allen voor verantwoordelijk zijn.'

Op eerste pinksterdag was het volgens de veiligheidsregio's druk maar beheersbaar. In de nacht van zaterdag op zondag moest de politie wel ingrijpen bij een straatfeest in Dordrecht en werd in Rotterdam een park ontruimd.

De burgemeester roept iedereen op om zich te blijven houden aan de basisregels die nog steeds van kracht zijn, zoals handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en thuis blijven bij klachten.

18:29 - Nijmeegse atleten blijven trainen

Het atletiekseizoen is dit jaar grotendeels geschrapt. Sporters hebben daardoor een stuk minder perspectief, toch blijven ze trainen. 'We mogen sinds kort weer in grotere groepen sporten', zegt trainer Joshua Mols uit Nijmegen. 'Daarvoor waren ze vooral op zichzelf aangewezen. Het maakt je als trainer wel creatief, want je wil toch een goed programma aanbieden.'

Lees het hele verhaal hier

16:54 - Alle horeca morgen open? Neen

Niet alle horeca opent maandag om 12.00 uur de deuren. Zoals café De Schoof in Arnhem. Een te klein terras voor het ontvangen van gasten, zegt kroegbazin Liesbeth de Zoete.

 

15:14 - 'Ga naar het terras'

Het is een goed idee om maandag, als de horeca weer opengaat na de gedwongen sluiting vanwege het coronavirus, naar het terras te gaan. 'Help die lokale ondernemer om weer op te starten', zei staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in het televisieprogramma WNL Op Zondag. De terrassen gaan maandag vanaf 12.00 uur weer gedeeltelijk open.

15:00 - Duitsers willen naar Roermond

Op de N280 in Roermond is zondagmiddag een file ontstaan door wachtende Duitse auto's. Die zijn op weg naar het Designer Outlet Center, maar worden tegengehouden vanwege de drukte daar, meldt de Veiligheidsregio Limburg Noord. Er mogen niet meer dan 3000 bezoekers naar binnen. Dat aantal is al geruime tijd bereikt.

14:22 - Pinksterboodschap burgemeester Arnhem

De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, deelt zijn pinksterwens op Facebook. Hij heeft het ook over corona: 'Dit alles is niet voor niets. De regels werken. Onze vrijheid blijkt naast de veiligheid als vader, ook nog een moeder te hebben. En zij heet, hebben wij ontdekt: gezondheid. Zonder medicijn blijven wij wel nog beducht voor tweede golven, maar een nieuwe uitbraak kijken wij op dit moment gelukkig niet in de ogen. En morgen krijgen wij heel veel ruimte voor terrassen in Arnhem. Volgend jaar weer Pinkpop en andere festivals.'

Lees zijn boodschap hier.

14:09 - De cijfers van 31 mei op een rijtje

We hebben de cijfers weer op een rijtje gezet. Lees het bericht hier.

13:59 - Eén dode in Gelderland, weer niemand opgenomen in het ziekenhuis

Het RIVM meldt dat Gelderland 1 coronadode erbij heeft. Het dodental door het virus in de provincie staat nu op 669. Er hoefde, evenals de aantallen van gisteren, de afgelopen 24 uur niemand naar het ziekenhuis. Er zijn 27 positieve tests bijgekomen.

13:55 - De landelijke cijfers van zondag: 5 doden

De regionale cijfers volgen snel, hier alvast de dagelijks, landelijke update van het RIVM.

13:23 - Drukte in Elburg

Ondernemers in Elburg openen vandaag de deuren, ondanks de bezwaren van de gemeente. 'Het water staat ons op dit moment aan de lippen.'

En het blijkt al druk in Elburg:

11:31 - Voetbalfotograaf maakt nu kiekjes van zwanen

Fotograaf Broer van den Boom uit Wijchen heeft zijn doelen letterlijk verlegd. Normaal aast hij op de optimale voetbalfoto, maar nu dat helemaal stil ligt door corona, heeft hij zich toegelegd op foto's van de natuur. Vooral zwanen heeft hij vaak voor zijn lens.

Lees het verhaal hier.

11:09 - Eindelijk weer naar de bioscoop

Hoe kun je vanaf morgen veilig naar de film? Lux in Nijmegen laat het zien in dit filmpje.

10:25 - Een mozaïek tegen corona in Westervoort

In Westervoort wordt een mozaïek gemaakt. Het kunstwerk moet corona symbolisch laten verdwijnen.

Lees hier meer en bekijk ook het item van Gelderland Helpt.

10:05 - Laatste keer Frontberichten

Het programma Frontberichten is vanavond voor de laatste keer op televisie. Het programma toonde de voorbije weken op NPO2 vlogs van mensen in de zorg in coronatijd. 'De crisis is weliswaar nog niet voorbij, maar we zijn wel in een andere fase beland. We kunnen er nu in waardigheid een punt achter zetten', zegt documentairemaker Geertjan Lassche. Frontberichten is om 22.00 uur te zien.

09:47 - Niet bakken in Zeumeren

Je kunt deze pinksterdagen niet naar de recreatieplas Zeumeren bij Voorthuizen. Beheerder Leisurelands heeft de plas vanwege corona afgesloten. Het Heerderstrand aan de A50 is wel te bezoeken, maar de parkeerplaats voor auto's is wel dicht. De Mookerplas bij Groesbeek tot slot gaat tweede pinksterdag open om 12.00 uur.

08:52 - Aruba wil weer toeristen ontvangen

Volgens de Arubaanse regering is het eiland 'coronavrij' nu de laatste patiënt met corona uit het ziekenhuis is ontslagen. Minister van Toerisme Dangui Oduber ziet hierin een kans voor het eiland om zo snel mogelijk weer toeristen te kunnen ontvangen. Op Aruba zijn meer dan 2100 mensen getest. 101 personen zijn positief getest, van wie er drie zijn overleden. De rest is helemaal hersteld. Wel zitten er meer dan 160 mensen nog in quarantaine. Aruba wil volgens minister Oduber zo snel mogelijk weer toeristen ontvangen, vooral vanuit Amerika en Europa.