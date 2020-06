Burgemeester Oldebroek beleeft zware start door coronahaard: 'Er is zoveel verdriet'

Tanja Haseloop werd in oktober vorig jaar beëdigd tot burgemeester van de gemeente Oldebroek. De afgelopen maanden kreeg ze het zwaar voor de kiezen. In haar gemeente overleden drie keer zoveel mensen dan normaal door de coronacrisis.

Niemand kan bevroeden dat de oud-wethouder van Leek een half jaar na haar aantreden in een achtbaan terecht komt als corona keihard toeslaat in haar gemeente. Haseloop: 'Hoeveel mensen in Oldebroek zijn overleden aan het virus weten we niet precies, maar het sterftecijfer is hier de afgelopen maanden drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar', zegt de burgemeester in een interview met RTV Noord.

Anders dan gepland

De inwerkperiode van Haseloop in Oldebroek verloopt door het uitbreken van de coronacrisis heel anders dan gepland. 'Ik heb me eerst gefocust op het leren kennen van de gemeentelijke organisatie en in het voorjaar zou ik langs alle dorpen gaan voor een kennismakingsronde, maar dat laatste is allemaal uitgesteld.'

Toch probeert Haseloop zoveel mogelijk zichtbaar te blijven voor de bijna vierentwintigduizend inwoners van de gemeente. Via Twitter en andere platformen probeert ze contact te houden en mensen een hart onder de riem te steken. 'Er is zoveel verdriet door al die sterfgevallen. Je kunt niet bij de mensen langsgaan. Maar je kunt wel proberen een beetje troost te bieden en laten zien dat je met ze meeleeft.'

'Niet bang geweest'

Het vermoeden bestaat dat het virus zich heeft verspreid via kerkdiensten en andere bijeenkomsten die voor de uitbraak plaatsvinden. Zelf zijn Haseloop en haar man gezond gebleven, maar wethouder Ben Engberts belandt in het ziekenhuis met corona, net als burgemeester Jacqueline Koops van buurgemeente Heerde.

Haseloop: 'Ik ben niet bang geweest dat ik het virus zou oplopen. Ik val niet in de risicogroep. Maar ik ben wel heel voorzichtig geweest Ik heb strikt de regels opgevolgd, afstand gehouden en handen wassen, handen wassen en handen wassen.'

'Het is hier heel anders dan in het noorden. Hier in Oldebroek kent iedereen wel iemand die corona heeft of heeft gehad. Van een familielid in Groningen hoorde ik dat hij net als veel anderen niemand kent die het heeft gehad,' zegt Haseloop, die er een waarschuwing op laat volgen: 'Blijf voorzichtig, want we zijn nog niet van het virus af.'

Thuiswerken de regel

Net als bij andere organisaties en bedrijven wordt ook bij de gemeente Oldebroek thuiswerken de regel. Raadsvergaderingen en collegevergaderingen gaan via beeldverbindingen. Haseloop: 'Vorige week hebben we voor het eerst weer een fysieke raadsvergadering gehouden. Met voldoende afstand en de bode die continu het spreekgestoelte en de microfoon ontsmet.'

Nu de maatregelen worden versoepeld en het normale leven beetje bij beetje weer terugkeert, geldt dat ook voor de burgemeester van Oldebroek. Maar toch: 'We houden ons gemeentelijke crisisteam voorlopig in de benen en kijken we per dag wat we moeten doen. Ook de dagelijkse briefing van onze Gelderse Veiligheidsregio blijft bestaan. We moeten de vinger aan de pols houden.'

Machteloos

Haseloop zal blij zijn als het allemaal achter de rug is, want de afstandsregel leidt tot gekke situaties. 'Laatst brandde een woning tot de grond toe af. Dan sta ik daarbij en wil ik mijn armen om de bewoners heen slaan om ze een beetje te troosten en te steunen. Dat mag dan niet en dan voel ik me zo machteloos.'

Hoewel het rond de aanpak van de coronacrisis wat rustiger wordt wacht Haseloop een drukke tijd. Het echte contact met de inwoners moet weer worden opgepakt. 'Door de crisis kon ik niet bij alle jarige honderdjarigen en andere jubilarissen langs. Waar dat mogelijk was deed ik dat met een balkonscène en anders deed ik dat telefonisch. Ik heb iedereen beloofd dat als de crisis voorbij is dat ik echt langskom.'