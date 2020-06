Illegale koopzondag in Elburg trekt bezoekers uit het hele land

Joop Zwart heeft bijna geen tijd om een paar vragen te beantwoorden. In zijn winkel vormt zich een lange rij bij de kassa. 'Dit is fantastisch, het smaakt naar meer', lacht hij terwijl hij een stapel kleren opvouwt. 'Maar dat gaan we voorlopig helaas niet doen', voegt hij er gelijk aan toe. 'Dit is echt een éénmalige actie.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De afgelopen week haalde Elburg het landelijke nieuws, vanwege het plan van ondernemers om een illegale koopzondag te houden. 'We willen toch eens een statement afgeven: ook in Elburg gaat het er in 2020 anders aan toe', legt Zwart uit. 'Wie naar de kerk wil, mag naar de kerk. Wie niets wil kopen, moet vooral niets kopen, maar wie wel wil winkelen en wat gezelligheid op wil zoeken, die moet naar de stad toe kunnen.'

Bezoekers uit het hele land

Toch denkt de lokale politiek daar anders over. 'Onbegrijpelijk', vindt een oudere bezoeker van de binnenstad. Hij is speciaal uit Hardenberg naar Elburg gekomen. 'Ik wil de ondernemers steunen. Ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben om op zondag open te gaan. Als er dan zo'n actie als vandaag is, dan kom ik graag langs om bij te dragen.'

En hij is niet de enige: uit verschillende delen van het land zijn mensen naar Elburg gekomen voor deze speciale dag. 'Wij komen uit Leiden', zegt een echtpaar. 'We hebben hier een bed & breakfast geboekt, en komen vandaag eens kijken hoe het er hier aan toe gaat.'

Voor Marcel Lötters is dat het bewijs van het belang van een koopzondag. 'We moeten elkaar als ondernemers hier steunen', vindt hij. 'Het ziet hier op zondag zwart van de toeristen, die in zo'n Bed & Breakfast zitten of op de camping staan. Dan mogen ze alleen maar in de campingwinkel wat kopen, dat kan natuurlijk niet.'

Ook de kassa van zijn edelstenenwinkel rinkelt er vandaag vrolijk op los. 'We kunnen wel met z'n allen gaan bidden voor betere tijden, maar daar neemt de Rabobank om de een of andere reden geen genoegen mee', zegt hij nog.

Geen handhavers

Ook Cor Zwemmer kan de inkomsten van deze extra dag goed gebruiken. 'Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat ik de btw over het eerste kwartaal niet heb kunnen betalen', zegt de eigenaar van een winkel in teken- en schildermaterialen. 'Maar vandaag heb ik in het eerste uur dat we open zijn al meer omzet gedraaid dan ik normaal op een rustige donderdag doe. Ik hoop dat we in de toekomst keuzevrijheid krijgen, want dat kan ons enorm helpen.'

Ondertussen is het in de binnenstad gezellig druk. Horeca leveren afhaalmaaltijden en -drankjes, bewoners van de Vesting maken een praatje voor hun huis. 'Als je niet van drukte houdt, moet je niet in de binnenstad gaan wonen', lacht een vrouw. 'Ik ben groot voorstander van de koopzondag, dus vandaag koop ik ook bij onze ondernemers.'

Deze zondag zijn er geen handhavers te zien. 'Ze lopen er wel', waarschuwt een Elburger. 'Maar in onopvallende kleding.' Toch worden er nog geen boetes uitgedeeld. De gemeente gaat komende dinsdag bespreken wat ze hiermee aan moet. 'Maar vooralsnog ben ik vooral blij', zegt Zwart. 'Dit is een groot succes, en ik hoop dat dat signaal duidelijk overkomt.'

