'14 medewerkers verzorgingstehuis besmet met corona'

De SP in de gemeenteraad van Arnhem wil een spoeddebat over een vermeende corona-uitbraak in zorgcentrum Waalstaete in Arnhem. 14 zorgmedewerkers zitten volgens de oppositiepartij ziek thuis en werkend personeel zou verboden zijn mondkapjes te dragen. Een woordvoerster van het zorgcentrum bevestigt dat het ongeveer om dat aantal besmette medewerkers gaat. Ook is er een aantal bewoners besmet.

Daarnaast zijn er bewoners van het zorgcentrum aan de gevolgen van corona overleden, maar hoeveel weet de Arnhemse SP niet. De partij wil openheid. Fractievoorzitter Gerrie Elfrink: 'De uitbraak wordt onder de pet gehouden.' Hoeveel bewoners er overleden zijn, kan Marieke Mombarg van zorginstelling Pleyade, dat over Waalstaete gaat, niet precies zeggen. 'Het zijn er een paar.'

'Medewerkers zijn bang'

Twee gezonde zorgmedewerkers van Waalstaete hebben zich bij de Arnhemse partij gemeld, zegt oud-wethouder Elfrink. 'Eén van hen moet dinsdag weer aan het werk, maar ze moeten onbeschermd hun werk doen.' Mondkapjes mogen ze niet dragen, aldus Elfrink: 'Ze hebben een spreekverbod en mogen niet praten. Ze zijn heel erg bang.' De SP van Arnhem wil nu een spoeddebat.

Mombarg weet daar niks van. 'Onze medewerkers dragen gewoon mondkapjes bij een besmetting. Als er een besmetting geconstateerd is, volgen wij gewoon de voorgeschreven richtlijnen.' Mombarg kan niks zeggen over angst of een spreekverbod. 'En of wij het onder de pet houden? Daar herken ik mij niet in. Ik denk dat wij er vrij open over zijn.' Verder wil Pleyade er niks over zeggen..

Ook wil Pleyade nog niks zeggen over de maatregelen die zij hebben genomen in het zorgcentrum. 'We hebben de GGD ingeschakeld. Maar verder communiceren we de maatregelen eerst met de direct betrokkenen.'

'Waarom doet Arnhem niets?'

Oud-wethouder Gerrie Elfrink verbaast zich erover dat de coronaproblemen in verpleeghuizen een rijksaangelegenheid zijn, terwijl de burgemeester van Arnhem als voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden wel de regionale GGD aanstuurt. 'In Utrecht zegt de gemeenteraad gewoon dat er alles aan moet worden gedaan om de verpleeghuiszorg te ondersteunen. Waarom doen wij niets?'