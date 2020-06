PVV over afvalbrand Varsseveld: 'Provincie negeert eigen regels'

Bij de brand twee jaar geleden lag twintig keer de toegestane hoeveelheid bedrijfsafval bij Ter Horst.

Daarna werden met het bedrijf werkafspraken gemaakt. In die afspraken staat dat het bedrijf meer bedrijfsafval mag hebben dan vergund. De oorspronkelijke vergunningen zijn onduidelijk en bieden - zo erkent de provincie - juridisch onvoldoende duidelijkheid.

'Minachtend voor rechtsbescherming'

PVV'er Ton Diepeveen vindt dat de provincie voor de afspraken met het bedrijf een gedoogbeschikking had moeten afgeven. Zo'n beschikking is openbaar en moet voordat het in kan gaan ter inzage worden gelegd, bij werkafspraken is dat niet zo. De PVV wil weten of het 'een vaste lijn van het college is om eigen beleidsregels, zoals de regels rondom gedogen, niet na te leven.'

Gedeputeerde Peter Drenth gaf eerder bij Omroep Gelderland uitleg over het ontbreken van de gedoogbeschikking. 'Dat gaat - mede door de inspraak - niet sneller dan een gewone vergunning. Eerlijk gezegd heb ik bij een afvalbedrijf liever gewoon een goede vergunning die onherroepelijk is, dan een tussentijdse gedoogbeschikking. Want dan lijkt het alsof je niet bezig met die (alomvattende) revisievergunning', aldus Drenth. 'Dat helpt onze handhavers en geeft zekerheid aan de omwonenden dat het goed op orde is.'

De PVV noemt de redenen waarom er geen gedoogbeschikking is afgegeven 'minachtend voor de rechtsbescherming van omwonenden.'