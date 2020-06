Deze Nijmeegse atleten blijven trainen, ook al zijn bijna alle wedstrijden afgelast

Het begon met het WK Indoor, maar daarna ging er ook een streep door de Olympische Spelen en het EK. En ook is er geen NK in 2020. En zelfs evenementen als de Zevenheuvelenloop staan op losse schroeven. Voor de atleten van Team Zevenheuvelen uit Nijmegen is het daarom lastig om doelen te stellen.

'Dat is een probleem inderdaad', erkent trainer Joshua Mols. 'Ze gaan er toch wel goed mee om en ik probeer ze in de trainingen te prikkelen. We mogen sinds kort weer in grotere groepen trainen. Daarvoor waren ze vooral op zichzelf aangewezen. Het maakt je als trainer wel creatief, want je wil toch een goed programma aanbieden. Het is allemaal even anders. Normaal zouden we in deze periode iedere week wedstrijden hebben, maar bij mij is na een week de knop al omgegaan. We kunnen nu ook andere dingen uitproberen met de atleten.'

Joshua Mols (rechts) met de topatleten Mike Foppen en Julia Samuelsson. Foto: Omroep Gelderland

Middenafstandloper Teun ter Haar is 17 jaar. Zijn hoofddoel was het EK onder 18. Dat is een jaar uitgesteld en dan is hij dus te oud om mee te mogen doen. 'Ik zou nu eigenlijk heel wedstrijden lopen om me te kwalificeren. Maar nu valt er dus een heel groot toernooi weg. Dat is wel even zwaar, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten en blijf goed door trainen. Dit had mijn seizoen moeten worden, ik ben zelfs gestopt met voetballen om me volledig te kunnen toeleggen op atletiek. Ik hoop nu maar op de crossen in de winter.'

Als 17-jarige hoeft hij tussen leeftijdgenoten geen anderhalve meter afstand te houden. 'Maar ik train liever hier. Ik ben het jonkie van de groep en voel me hier goed. Het is even wennen met anderhalve meter te trainen. Normaal loop je in een groepje dicht bij elkaar.'

Marije Peters uit Groesbeek moet ook even wennen. 'Maar eerst mochten we niet eens in de groep trainen. Ik had al gepland staan dat ik een marathon wilde lopen. Die van Eindhoven in oktober, al is de kans vrij klein dat het ook doorgaat. Stel dat het niet doorgaat, dan stippel ik voor mezelf wel een ronde uit. Dan heb ik toch een doel om voor te trainen. En dit is wel een mooie periode om aan je zwakkere punten te werken.'

Mols vindt het wel wrang dat niet alle sporten gelijk worden behandeld. 'We kijken jaloers naar wat er in het voetbal wel mogelijk is. Dan hoop je dat er in het najaar toch perspectief komt op wedstrijden.'