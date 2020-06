Minder water gebruiken? 'Als ik wil sproeien, dan sproei ik'

Saskia Radstake meldt dat de regentonnen bij haar 'al lang leeg' zijn. 'We hebben de tonnen al twee keer gevuld met grondwater en daarmee geef ik de planten water. Verder sproeien we het grasveld met grondwater: 's morgens vroeg of 's avonds.

Mensen die geluk hebben, kunnen een bron laten slaan. Maar dat loont in veel gevallen niet. Voor een bron is toestemming nodig van het waterschap. Dat kan weken duren.

Vandaag roept ook de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op zuinig te zijn met het water uit de kraan.

'We betalen overal genoeg voor. Ze zorgen maar dat ze het regelen', zegt Remco te Grotenhuis. 'Ze zeggen ook niet omdat wij niet fatsoenlijk kunnen leveren betaal maar de helft. Als ik bij de Jumbo brood wil halen en ze hebben alleen nog maar een half brood betaal ik ook geen hele.'

'Ik zie overal gevulde grote zwembaden en daar gaat heel wat in', meldt Mattie van Benthem. Ze stelt een tijdelijke verkoopstop van deze baden voor.

'Vang het teveel aan rivierwater op na de winter'

Joyce Vissers hoopt op een 'natuurlijke' oplossing. Vang het water in rivieren dat in de overgang van winter naar lente te veel is op, stelt ze voor. 'Dat zwembad is één ding maar de boeren krijgen het ook steeds zwaarder en we merken allemaal de droogte in de tuinen. Ik heb geen idee wat mogelijk is maar ik hoop wel dat er gekeken wordt naar wat mogelijk is, want mensen doen toch wat ze willen.'

'Ik heb nog niet gehoord dat je water kan vermenigvuldigen', zegt Richard Smid. 'De overheid legt je bijna een plicht op om thuis te blijven, dan willen mensen toch plantjes op hun balkon of tuin hebben.'

'Wel flink betalen en we mogen niks gebruiken', jammert Marijke Stoffelen. 'Elk jaar hetzelfde gezeur. Nou, als ik wil sproeien dan sproei ik en als ik mijn zwembad vul, dan vul ik het.'

Bestuursvoorzitter van Vitens Jelle Hannema zegt tegen Omroep Gelderland: 'We zagen gisteren een extreem hoog verbruik. Zo hoog dat we niet meer kunnen garanderen dat iedereen water uit de kraan krijgt. En we willen dat iedereen wel water uit de kraan krijgt. Onze oproep is met name gericht op het tuinsproeien, de zwembadjes, het autowassen. Verspil het water niet, we hebben het heel hard nodig.'

De reactie van Vitens op camera: