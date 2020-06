Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

Luister hier naar het fragment

Bijdrage ds. M. de Kreek - radioprogramma Zin in zondag – 31 mei 2020

Buongiorno e piacere che io possa venire da te in salotto attraverso questo programma radiofonico. Today is a great feast in church because it is Pentecost. Le Saint Esprit est venu pour remplir tous ceux qui croient en Christ. Hoffentlich kannst du mir gut folgen und muss ich diese Sätze nicht für dich übersetzen. Dog vil jeg nu igen skifte til at tale det hollandske sprog. Vreemde talen klinken bijzonder in de oren. Je probeert de ander zo goed mogelijk te begrijpen maar dit gaat niet zomaar. Het Pinksterfeest in Jeruzalem van zo’n tweeduizend jaar geleden laat zien dat er onrust ontstaat wanneer mensen elkaar niet meer verstaan in de taal die ze spreken maar ook in wie ze zijn en in wat ze doen. Lucas getuigt in zijn boek Handelingen van spectaculaire tekenen die hij ziet en ervaart zoals de hevige windvlaag die door het huis trekt en de vuurtongen die als vlammen neerdalen op de leerlingen. Daarna volgen vooral veel woorden. De leerlingen kunnen niet meer ophouden met spreken over Gods grote daden. Als de woordenstroom stopt, neemt Petrus het stokje over en houdt hij zijn eerste toespraak.

Wanneer Gods Geest komt, gaan de monden open! De vissers uit Galilea spreken in vreemde talen en dat valt meteen op in Jeruzalem. De eenvoudige man spreekt de taal van een hooggeplaatste gast uit het buitenland. Hoe dan? Allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. Wind, vuur en nu is daar ook nog de innerlijke kracht die de mens compleet in beslag neemt. Gods Geest boort verborgen talenten aan en schakelt alles in wat je in huis hebt. Met behulp van Gods Geest worden taalbarrières geslecht Van binnenuit worden de leerlingen aangedreven om te vertellen over Gods plan met de wereld en dat is het vernieuwende element dat ons met Pinksteren wordt getoond. Door de komst van Jezus zijn alle blokkades tussen God en de mens weggenomen en hierdoor kan de heilige Geest zonder beperkingen komen om ons te vervullen met Gods vrede. De Geest is niet langer weggelegd voor een enkeling maar voor iedereen. Op die eerste Pinksterdag worden de verschillende volken door taal herenigd want als je elkaar begrijpt, kom je tot de kern van het bestaan. Hoe moeilijk is het niet om je in het buitenland verstaanbaar te maken? Als je de strekking van het gesprek met die Franse bakker niet begrijpt dan gaat er vaak veel langs je heen.

In Handelingen twee lezen we dat God niet alleen ons hoofd wil bereiken maar vooral ons hart. Om daar met het geloof te komen moet je in de kern worden geraakt door in je eigen taal het Evangelie te horen. Jezus’ boodschap bevat geen geheimtaal en dus zorgt het taalwonder van Pinksteren ook nog in onze tijd voor verbinding. God spreekt de taal van het hart en Hij gebruikt u, jou en mij om te getuigen van Zijn liefde voor de ander. Er staat immers dat die eerste groep van leerlingen ‘op luide toon’ spreken. Daar is dus niets geheimzinnigs aan. Pinksteren betekent niet dat je wat in je eigen hoekje blijft zitten mompelen. Pinksteren betekent de deuren open en de straat op. Men mag horen waar het op aankomt. Ons kerk-gefluister mag omslaan in geluid dat voor iedereen is te horen. Kerkklokken maken nu eenmaal niet voor niets kabaal. Steden en dorpen mogen wakker worden voor de blijde boodschap! Nee, dat is niet leuk als je wil uitslapen maar de hemel aan je voorbij laten gaan is ook niet grappig. Word dus voor je omgeving een kerkklok. Bimbam erop los zodat men later niet kan zeggen dat ze je niet hebben gehoord. Bimbam de taal van Gods Woord met jouw gaven en talenten. God spreekt ook vandaag de taal van de straat en zet ons in vuur en vlam! Hij breekt dichte deuren open, vult ons hart en daarvan stroomt de mond vanzelf over. Amen.