LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 30 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 30 mei

21:57 - 'Culturele kaalslag dreigt in de Achterhoek'

De culturele sector in de Achterhoek doet een noodkreet. 'Als er niks gebeurt zal er in de Achterhoek een culturele kaalslag plaatsvinden', klinkt het in een brief, die is ondertekend door Achterhoek Toerisme, Boogie Woogie, DRU Industriepark, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en Cultuurbedrijf Doetinchem.

Ze vragen gemeenten en de provincie om te investeren in een 'Achterhoekbrede aanpak', nu de meeste instellingen het zwaar hebben door het coronavirus. Daardoor kunnen er namelijk geen festivals en grote voorstellingen gehouden worden, terwijl die juist voor de meeste inkomsten zorgen.

De provincie stelde eerder al geld beschikbaar, maar volgens de partijen 'niet genoeg om cultuur haar werk te laten doen'. 'Wij roepen op zo snel mogelijk sámen te werken aan een integrale Achterhoekse aanpak', klinkt het.

21:48 - 'Deel patiënten mijdt ziekenhuis nog altijd'

De 'dramatische terugloop' van patiënten op de afdeling neurologie van het Radboudumc is gestopt, maar nog altijd mijdt een deel het ziekenhuis. Daarbij gaat het vooral om chronisch zieke patiënten. Dat zegt Frank-Erik de Leeuw, neuroloog bij het Radboudumc.

21:02 - Weer protesten in Duitsland tegen coronamaatregelen

In Duitsland is op meerdere plaatsen gedemonstreerd tegen de maatregelen die zijn ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De opkomst bij die protesten lag wel lager dan in voorgaande weekenden, toen vele duizenden mensen de straat opgingen.

Tegenstanders van het coronabeleid demonstreerden onder meer in Berlijn, München, Stuttgart en Frankfurt. Het aantal deelnemers liep uiteen van enkele tientallen tot meerdere honderden. De meeste protesten verliepen vreedzaam. De opkomst viel mogelijk lager uit doordat veel maatregelen alweer zijn versoepeld.

Op sommige plaatsen vonden ook tegendemonstraties plaats. Daar gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen rechts-extremisme en complotdenkers.

19:16 - Iedereen maakt (hippe) mondkapjes

Het is bijna 1 juni en dus wordt er volop gezocht naar mondkapjes, die vanaf dan verplicht zijn in het openbaar vervoer. Ze worden overal gemaakt, van de kleermaker op de hoek tot vooraanstaande ontwerpers uit het Modekwartier.

 

18:57 - Bloemen voor horeca die weer voorzichtig opengaat

Alle horecaondernemers in de gemeente Neder-Betuwe hebben gisteren en vandaag een bos bloemen gekregen. Burgemeester Jan Kottelenberg wil hen daarmee een hart onder de riem steken, omdat ze vanwege de coronacrisis lang dicht moesten blijven. Maar vanaf maandag mogen ze voorzichtig weer open. Op drie plekken bracht de burgemeester de bloemen zelf langs.

 

16:34 - Stap in coronatijd op de fiets voor kankeronderzoek

Vandaag over een jaar is de tweede editie van 'Zeven voor Leven' in Berg en Dal. Die zou eigenlijk op 17 mei plaatsvinden, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Toch fietsen? Doe de tocht op de fietstrainer. Ambassadeurs Team Sunweb (op de foto spant Nils Sinschek zich in), Bram Tankink en Jeroen van Eck stapten vandaag op de virtuele pedalen. Op die manier willen zij aandacht vragen voor de fietsuitdaging waarbij deelnemers geld ophalen voor kankeronderzoek. Momenteel staat de teller op ruim 58.000 euro.

16:22 - Tien patiënten minder op de intensive care

Er liggen nog 170 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er 10 minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag. Daarnaast liggen er 531 andere patiënten op de afdeling intensieve zorg van de ziekenhuizen, 18 minder dan vrijdag.

16:00 - Pannenkoeken en aardbeien in Dodewaard

Het is sluiten of in actie komen. Stal Ziggy in Dodewaard moet de tering naar de nering zetten. Want hoe verzorg je jouw paarden als er geen inkomsten zijn. Daarom organiseerde de stal een verkoop van pannenkoeken en aardbeien. Op afspraak.

 

15:07 - Kerken in Liemers vieren samen Pinksteren in coronatijd

Online kerkvieringen zijn niet meer weg te denken in deze coronacrisis. En sommige kerken pakken die vieringen groots aan, zoals zes protestantse geloofsgemeenschappen in de Liemers. De hele week al maken ze opnames - zelfs met een drone - voor een gezamenlijke pinksterviering. De samenwerking is dankzij de crisis in een stroomversnelling gekomen.

 

14:49 - Aanhoudingen in Den Haag

De politie heeft in Den Haag ruim twintig betogers aangehouden. Ze protesteerden bij het Centraal Station tegen coronamaatregelen.

14:47 - Introducing De Zingende Juffen uit Twello

De juffen van de Martinusschool in Twello hebben zin in school (en willen het weten ook).

 

14:12 - Marktkramen moeten verkassen in Zutphen

Horeca-ondernemers in Zutphen staan te popelen om hun 'coronaproof' terras te openen. Ze krijgen daar van het college de komende tijd ook fors meer ruimte voor. De consequentie is wel dat een aantal marktkramen op de zaterdag moet verkassen en dat een belangrijke toegangsweg naar het centrum verkeersvrij wordt.

14:00 - De RIVM-cijfers van 30 mei

De afgelopen 24 uur telde onze provincie twee nieuwe doden door het coronavirus. Er kwamen geen nieuwe ziekenhuisopnames bij.

De landelijke cijfers van vandaag:

13:59 - Ook weer het terras op in Heerde

Ook in Heerde gaan maandag de terrassen weer open. Deze gemeente is zwaar getroffen door het coronavirus.

 Op 2e Pinksterdag, maandag 1 juni, wordt vanaf 12.00 uur de Dorpsstraat in Heerde afgesloten voor verkeer. Deze afsluiting duurt tot 21.00 uur. Op deze manieren hebben de terrassen, die dan weer open gaan, meer ruimte.

13:48 - Centrum van Duiven is weer schoon

Burgemeester Huub Hieltjes van Duiven heeft zaterdagmorgen het centrum schoongeveegd. Hij deed dit samen met ruim dertig vrijwilligers. Ruim 1200 stuks zwerfafval is in anderhalf uur tijd opgeruimd. Maandag kunnen de terrassen weer open.

12:10 - Ondernemers weerloos tegen afsluiting binnenstad van Doesburg

Ondernemers kunnen niks doen tegen het besluit van de gemeente Doesburg om tot eind september een deel van de binnenstad af te sluiten voor verkeer. Dat blijkt uit een gesprek gisteren tussen winkeliers en de gemeente. Het besluit aanvechten bij de rechter heeft geen zin, omdat het om een corona-noodverordening gaat.

11:16 - Hoe zit het ook al weer?

Horeca verwelkomt ons weer vanaf 1 juni. Hieronder lees je de richtlijnen.

10:20 - Maak er weer lekker een zooitje van

Bezoekers van McDonald's en Burger King hoeven vanaf maandag 12.00 uur, als de restaurants en bijbehorende terrassen na elf weken sluiting weer beperkt opengaan, niet langer hun eigen dienbladen op te ruimen en afval weg te gooien. Het is een van de vele maatregelen die de fastfoodrestaurants nemen om bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar te laten houden.

09:32 - Mike Foppen doet 'Coopertest'

Atleten moeten heel creatief zijn nu er geen officiële wedstrijden zijn. Daarom wordt er zondag in Zoetermeer een soort tijdrit gehouden voor Nederlandse topatleten. Mike Foppen (foto) uit Nijmegen behoort daar tot de favorieten. 'Je loopt één tegen één. Iemand start bij de finishlijn en de andere op het 200 meter punt. Je moet dan in twaalf minuten zoveel mogelijk rondjes zien te lopen.' Zoveel mogelijk rondjes in twaalf minuten is hetzelfde als de Coopertest.

08:54 - Lingewaard zegt bedankt

De gemeente Lingewaard bedankt haar inwoners. Ze is ook trots.