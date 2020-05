Mondkapjes mogen ook hip zijn

Van de lokale kleermaker tot aan de serieuze mode-ontwerper, iedereen lijkt het mondkapje in het assortiment te hebben opgenomen.

Khalil Faroghie uit Culemborg is kleermaker in Culemborg. Echt heel druk is het nu niet, dus hangen in de etalage van zijn winkeltje in de Tollenstraat nu verschillende soorten mondkapjes. Gemaakt van oude gordijnen, bruidsjurken, overhemden, noem maar op. Voor een paar euro per stuk verkoopt ie ze. En aangezien elke Nederland nu wel een mondkapje thuis wil hebben verwacht hij er wel wat te verkopen.

'Ik geef ze mee'

Niet alleen de lokale kleermaker maakt als nevenactiviteit mondkapjes, ook mode-ontwerpers storten zich op de mondkapjes. Zo heeft de Arnhemse ontwerper Sjaak Hullekes diverse mondkapjes opgenomen in zijn collectie.

Ook ontwerpster Chris Meijers heeft er wat ontworpen. 'Nou ja, ontworpen, een mondkapje is natuurlijk niet iets waar je een heel eigen ontwerp van kunt maken, maar ik heb er wel wat gemaakt', zegt Meijers. 'Ik geef ze mee aan mensen die in mijn winkel komen, ik zie het als iets terug doen voor mijn klanten. Dat mag in deze tijd ook wel eens.'