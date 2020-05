Inschrijving uitgesteld, Zevenheuvelenloop hoopt nog op wedstrijd

De inschrijving voor de Zevenheuvelenloop in Nijmegen is uitgesteld. Normaal gesproken zou die opengaan op 1 juni, maar door de coronamaatregelen is het maar de vraag of de loop in het weekend van 14 en 15 november doorgaat.

'Op dit moment weten we nog niet hoe we in november het evenement op een verantwoorde manier kunnen organiseren', zegt Stichting Zevenheuvelenloop. 'Omdat op dit moment de situatie nog vaak wijzigt, is het plannen op lange termijn erg moeilijk.'

Bovenal moeten deze wedstrijd en recreatieloop, die tienduizenden deelnemers naar Nijmegen trekken, op een veilige manier plaatsvinden en met voldoende afstand tussen organisatie, publiek en lopers. Wanneer de inschrijving wel van start gaat, zegt de stichting niet.

De eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen was in 1984 en werd sindsdien elk jaar gehouden. Eerder viel door het coronavirus al het doek voor de Stevensloop en de Marikenloop in de loopstad van Gelderland.

