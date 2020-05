BMX'ster Van der Valk (18) heeft te veel last van haar schouder en stopt ermee

Er is geen behandeling tegen de pijn, zegt de 18-jarige uit Neede op Facebook. 'Ik ben heel erg teleurgesteld dat ik de droom niet kan najagen die ik had sinds ik klein was. De laatste maanden heb ik geleerd dat er meer is dan alleen BMX'en. Als mijn schouder het toestaat wil ik het ooit misschien nog wel eens proberen.'

Vorig jaar kampte ze al met een onwillige schouder toen de KNWU op Papendal de BMX-selectie presenteerde voor 2019.

De tekst gaat verder onder de video.

Toen zei ze tegen Omroep Gelderland: 'Dat duurt nu wat langer dan gehoopt. Ik kan nog steeds niet alle bewegingen maken. Ik hoop dat ik dit seizoen een beetje kan meedraaien, de tijd zal het leren. Wedstrijden doe ik nog niet, want de kans dat je valt is aanwezig. En dan ben je weer verder van huis.'

En dat ze verder van huis is dan ze had gehoopt, blijkt ruim een jaar later. 'Dit is het dan, dank aan al mijn vrienden en aan iedereen die me gesteund heeft. Tot ziens.'