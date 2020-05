Deel patiënten mijdt ziekenhuis nog altijd, zegt neuroloog Radboudumc

Bleef bij het begin van de corona-uitbraak zo'n 90 procent thuis, nu gaat het volgens De Leeuw op zijn afdeling nog om 20 tot 30 procent. 'Terwijl alles echt in gereedheid is voor patiënten om op een veilige manier naar ons toe te komen.'

Zie ook: Radboudumc ziet 'dramatische terugloop' andere patiënten, maar waarom?

'Geen enkele besmetting bekend'

Kennelijk is er toch nog wat vrees vanwege corona, constateert de neuroloog. 'Mensen vinden het fijner om nog even te wachten.' Die vrees is volgens hem niet reëel. 'Tot dusver is er geen enkel geval bekend van een patiënt die binnen ons ziekenhuis besmet is', aldus De Leeuw.

Ondertussen zijn er enorme inspanningen om het behandelen van patiënten in het ziekenhuis mogelijk te maken, legt hij uit. 'Mensen worden opgewacht en via speciale routes naar de wachtkamer begeleid, waar ze vervolgens maar kort hoeven te verblijven.'

Ook is er volgens De Leeuw voortdurende communicatie richting huisartsen dat er 'echt voldoende tijd en ruimte' is om patiënten door te verwijzen.

Acute gevallen

Begin april was er ook nog een sterke daling te zien van de zogeheten 'acute gevallen', zoals een halfzijdige verlamming. En dat was gek. Want met een dergelijk ziektebeeld zou je het ziekenhuis wel opzoeken, is nog altijd de conclusie van De Leeuw.

Inmiddels zitten die acute gevallen weer op het 'normale pré-corona niveau'. 'Maar het is reëel om te veronderstellen dat die gevallen vlak na de coronamaatregelen ook echt minder optraden.'

'Leefstijl en omgeving plotseling veranderd'

Waarom dat zo was? 'Daar wordt nu wereldwijd onderzoek naar gedaan', weet De Leeuw. 'Daarbij wordt gekeken naar de omvang en de verklaring voor dit fenomeen.'

Feit is dat met het intreden van de maatregelen zowel de leefstijl als de omgeving voor mensen plotseling veranderde, zegt de neuroloog. 'Denk bijvoorbeeld aan de verminderde uitstoot van gassen.'

Tegelijk met de toenemende verkeersstroom ziet hij ook een weer toenemende zorgvraag bij deze ernstigere acute gevallen. Maar of dat een direct verband houdt, blijft speculatief, benadrukt De Leeuw. 'Dat moet echt verder worden onderzocht.'