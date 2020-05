Nieuwe aanwinst NEC komt aan met de boot

De middenvelder, die overkwam van Heerenveen, meldde zich per boot in Nijmegen. Hij voer over de Waal en ging aan land bij De Kaaij, onder de Waalbrug.

Bruijn tekent voor drie jaar met een optie op nog een extra seizoen. Hij is de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Hij begint aan zijn tweede periode in Nijmegen.

In 2019 speelde hij al enkele maanden op huurbasis in Nijmegen. In de laatste wedstrijden was hij zelfs aanvoerder van het elftal, dat in de play-offs om promotie werd uitgeschakeld door RKC.