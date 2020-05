NEC-aanwinst Bruijn komt aan over de Waal: 'lijkt beetje op de stoomboot'

De middenvelder, die overkwam van Heerenveen, meldde zich per boot in Nijmegen. Hij voer over de Waal en ging aan land bij De Kaaij, onder de Waalbrug. 'Het lijkt een beetje Sinterklaas op de stoomboot. Ik begreep dat NEC spelers altijd ergens in Nijmegen presenteert. Wij doen het op deze manier.'

Bruijn tekent voor drie jaar met een optie op nog een extra seizoen. Hij is de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen en begint na een half jaar op huurbasis aan zijn tweede periode in Nijmegen. 'Het is een bruisende stad, al is het nu met de corona wel iets anders. Maar het is een echte stad, acht keer zoveel inwoners als Heerenveen. Voor mij is het belangrijk om naar een club te gaan waar ik wekelijks kan spelen. En ik was ook toe aan een nieuwe omgeving, al is Nijmegen niet helemaal nieuw.'

Naar de eredivisie

'Ik heb altijd een goed gevoel gehouden over mijn eerste periode hier. Daarom was het geen moeilijke keuze voor mij. Ik ben maar voor één ding gekomen en dat is zo snel mogelijk in de eredivisie spelen.'

Algemeen directeur Wilco van Schaik bevestigt die ambitie. 'Ook door de coronacrisis heen proberen we dat te handhaven. We willen in de komende twee jaar naar de eredivisie. Komend seizoen meedoen om plek vier of vijf en het jaar daarop moet het bij de eerste twee. Het binnenhalen van Jordy Bruijn geeft gestalte aan deze ambitie. We zijn hem niet uit het oog verloren en hebben contact met hem gehouden. En toen we de kans zagen dat hij Heerenveen zou kunnen verlaten, hebben we het kunnen winnen van een aantal eredivisieclubs en clubs uit de eerste divisie. Dit is een belangrijke stap om de selectie te versterken met een eredivisiespeler.'