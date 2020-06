Zoveel herrie maken zeldzame boomkikkers als ze kwaken

Het is half tien in de avond als de eerste boomkikkers beginnen te kwaken. Ecoloog Jan Stronks van Staring Advies heeft met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink afgesproken om naar het typische geluid van de kikkers te luisteren. Overdag zijn boomkikkers moeilijk te vinden, maar vanavond verraden de diertjes hun aanwezigheid massaal...



Goede klimmers

Boomkikkers kunnen goed klimmen. Aan het einde van de vingers en tenen hebben de diertjes zuignapjes waarmee ze zich goed vast kunnen houden. De grasgroene kikkertjes worden niet groter dan vijf centimeter. Op zonnige dagen zoeken de kikkers een beschut plekje op een struik langs de oever van het water om lekker te zonnen. Bij minder mooi weer kruipen de boomkikkers weg tussen de vegetatie.

Rode lijst

Eind vorige eeuw ging het zeer slecht met de boomkikkers in ons land. Volgens kennisorganisatie RAVON was de verspreiding van deze amfibiesoort in ons land met tachtig procent afgenomen. Veel van hun leefgebieden waren verdwenen. Zo werden in weilanden veel poelen gedempt. Om de boomkikker te redden werden nieuwe ondiepe plassen aangelegd. Al bestaande wateren werden geschikter gemaakt voor de boomkikker. Met resultaat, want inmiddels gaat het op veel plaatsen weer veel beter met de kleine kikkertjes. Maar de soort blijft kwetsbaar en staat dan ook nog altijd op de rode lijst van bedreigde dierensoorten.

Weinig last van droogte

De droogte van de afgelopen jaren betekent niet perse slecht nieuws voor de boomkikker, vertelt Jan Stronks. Als het weinig regent, vallen plassen droog. Daardoor kan er geen vis in die wateren leven. Dat is positief voor de voortplanting van de boomkikker. Zelf hebben de kikkers weinig last van de droogte, legt Stronks uit. Maar de kikkers maken inmiddels zoveel herrie dat het steeds moeilijker wordt om de Achterhoekse ecoloog te verstaan...

Alleen de mannetjes kwaken. Ze proberen zo de aandacht van de vrouwtjes te trekken. Zo te horen hebben de groene dames deze avond genoeg te kiezen.

