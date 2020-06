'Het balletje rolt niet meer' en dus is Broer nu zwanenfotograaf

'Ja, het balletje rolt niet meer. Dus moest ik wat anders verzinnen. Ik woon aan het Wijchens Meer en daar gebeurt momenteel veel meer dan op de velden. Eendjes, futen, zwanen, meerkoeten, heel bijzonder met ook de kuikens die nu geboren worden.'



Foto: Broer van den Boom

'Het is heel bijzonder om te zien hoe mooi de natuur is. Het kost je wel wat tijd. Ik gebruik dezelfde lens als bij het voetbal, zodat ik ze wel dichtbij kan halen. Maar net als in het voetbal moet je het moment afwachten. Je kunt de voetballers niet sturen en de dieren ook niet. Je moet flink wat geduld hebben, maar het is geweldig.'



Foto: Broer van den Boom

Van den Boom gaat ook naar andere plekken om de natuur vast te leggen. 'Ik zit soms al om 04.15 in de Ooijpolder. Daar zie ik bijvoorbeeld stieren en Konikpaarden. Er is zoveel moois te zien. Mensen willen naar het buitenland op vakantie om mooie dingen te zien, maar het is hier ook te zien. De meeste fotografen zouden wat breder moeten kijken.'



Foto: Broer van den Boom

'Ik krijg heel veel reacties op deze foto's. Zelfs mensen die het in deze tijd heel moeilijk hebben, laten weten dat ze er energie van krijgen als ze naar die plaatjes kijken. Er is ook wat belangstelling van partijen die commercieel wat in mijn beeld zien. Hopelijk gaat dat wat worden, want het is voor ons momenteel verder natuurlijk ook komkommertijd.'



Foto: Broer van den Boom

'Bij NEC ben ik clubfotograaf, maar ik moet momenteel door het hekwerk plaatjes maken. Ik kan niet eens bij mijn eigen team, terwijl ik hier al meer dan 25 jaar rondloop. En ook normaal bij voetbalwedstrijden zijn er tegenwoordig zoveel beperkingen. Je mag langs het veld al niet eens meer zitten waar je wil. In de natuur kan dat gelukkig wel.'



Foto: Broer van den Boom

'Maar ik kan mijn energie mooi kwijt langs het water. Soms zou ik wel eens een afstandsbediening willen, zodat de dieren doen wat ik wil. Dat heb je niet in de hand. Maar het is een verademing. Ik hou van beweging die ik in beeld kan brengen, dat is heerlijk om te doen in deze toch wat lastige tijd.'



Foto: Broer van den Boom