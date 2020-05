Onderzoek: 'Geen seksuele intimidatie bij Toneelgroep Oostpool'

Het gaat om zaken die zich afspeelden tussen 2011 en 2015. Vier oud-medewerkers en stagiairs maakten melding van een patroon van grensoverschrijdend gedrag van de artistiek directeur van de toneelgroep, Marcus Azzini. Bezemer & Schubad voerde het onderzoek in opdracht van de toneelgroep uit. 'De aard van de relatie was consensueel, van 'voort wat hoort wat' was volgens de onderzoekers geen sprake.'

'Dat spijt me'

Maar vanwege het leeftijdsverschil, de stevige invloed van de directeur binnen de toneelgroep en het verschil in levenservaring had Azzini volgens de onderzoekers er goed aan gedaan die relatie niet te begrijpen. 'Werk en privé liepen hierdoor meer dan wenselijk door elkaar.'

Azzini reageert op de website en stelt dat hij fouten heeft gemaakt. 'Ik wil mij niet verschuilen achter de conclusies van het rapport. Want los van wat mijn intenties zijn geweest, mijn gedrag heeft wél aanleiding gegeven voor deze meldingen. En dat spijt me.'

De onderzoekers komen ook met een aantal aanbevelingen. Zo moet binnen de organisatie de discussie over gewenst en ongewenst gedrag op gang komen, moet worden nagegaan of de werkprocessen professioneel zijn ingericht en moet worden onderzocht of de invulling van de interne vertrouwenspersoon voldoende onafhankelijk is. De toneelgroep neemt de aanbevelingen over.