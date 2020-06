LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 29 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 29 mei

21:13 - Doesburg maakt binnenstad klaar voor drukte

 De binnenstad van Doesburg wordt klaargemaakt om op een veilige en gastvrije manier ruimte te bieden aan het publiek binnen de 1,5 meter samenleving.

19:45 - Wijchens raadslid wil corona-monument: 'Dat helpt ons allemaal bij het verwerkingsproces'

Er moet in de gemeente Wijchen een gedenkplek komen voor alle slachtoffers van de coronacrisis, dat vindt raadslid Rudie van Haren. Hij stelt voor dat er in de natuur een speciaal kunstwerk wordt geplaatst, waar men na de crisis samen kan komen om elkaar troost te bieden. Lees hier verder.

19:33 - Speciale website voor corona-protocollen

Wie twijfelt hoe hij of zij om moet gaan met corona in het bedrijf, kan de website www.mijncoronaprotocol.nl raadplegen. Op de website staan alle corona-protocollen voor bedrijven en publieke organisaties in sectoren onderverdeeld. De site is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland en is ontwikkeld in samenwerking met de overheid.

18:04 - Bezoekregeling gevangenis Arnhem versoepeld

Vanaf 2 juni worden de bezoekregelingen bij gevangenissen en tbs-klinieken versoepeld. De Arnhemse gevangenis doet mee aan een proef waar gedetineerden een uur per week één bezoeker mogen ontvangen. Fysiek contact zal niet mogelijk zijn, tussen het bezoek en de gevangene zit plexiglas.

17:46 - Hoge Veluwe vanaf 1 juni open tot 22:00

Vanaf 1 juni verruimt Het Nationale Park de Hoge Veluwe haar openingstijden. Het park is dan dagelijks open van 08:00 uur tot 22:00 uur. Het Parkrestaurant, het Museonder en het Kröller Möller openen op die dag ook weer hun deuren. De camping gaat vanaf 1 juli weer open.

17:09 - Meer terrasruimte in Nijkerk

Horeca-ondernemers op het Plein, het Molenplein en in de Kolkstraat in Nijkerk krijgen vanaf 1 juni meer ruimte om hun terrassen uit te stallen. De ondernemers hebben zelf een plan gemaakt om de tafels coronaproof uit te kunnen stallen. Op het Plein wordt in het midden een extra terras gevormd, op het Molenplein worden de bestaan de terrassen uitgebreid. Op de Kolkstraat worden de terrassen naar voren uitgebreid en mogen er tafeltjes tussen de bomen staan.

15:06 - Vitesse verliest rechtszaak om huur GelreDome

Vitesse moet gewoon de volle huur betalen aan GelreDome-eigenaar Michael van de Kuit. Dat heeft de kantonrechter in Arnhem bepaald.

Vitesse wilde een 'redelijke korting' omdat het zegt grote gevolgen te ondervinden van de crisis sinds het stopzetten van het seizoen. Omdat er niet gespeeld wordt, mist de club inkomsten waardoor het ook de huur niet meer te kunnen betalen. Lees hier meer.

14:52 - GGD'en testen personeel van alle slachthuizen op corona

De GGD'en gaan alle medewerkers van slachthuizen testen op het coronavirus. Volgens minister Hugo de Jonge (VWS) doen ze dit wel op een 'verfijnde' manier. 'Ze gaan eerst kijken bij welke slachthuizen het risico het grootst is, daar wordt dan als eerste getest.'

Volgens de minister zijn de GGD'en volop aan de slag. Hij benadrukt dat het om een grote opgave gaat en niet iedereen direct getest kan worden. Er werken ongeveer 24.000 mensen in de sector. 'Het is dan ook een giga-klus', aldus de minister. 'Daarom doen we het risico-gericht.'

14:35 - 'Ware nachtmerrie', coronacrisis nekt restaurant Elburg

Restaurant en partycentrum De Haas in Elburg heeft vrijdag faillissement aangevraagd. De coronacrisis heeft de zaak volgens manager Rosalie Vos genekt. 'Het is een ware nachtmerrie', vertelt ze. Lees hier meer.

14:20 - Geen nieuwe Gelderse overlijdensgevallen, wel vijf opnames

De afgelopen 24 uur telde onze provincie geen nieuwe doden door het coronavirus. Dat laten cijfers van het RIVM zien. Het dodental in Gelderland staat daarmee nog steeds op 666.

Het aantal ziekenhuisopnames in Gelderland steeg met vijf, van 1.490 tot 1.495. Het aantal bekende besmettingen steeg met 45 stuks van 5.982 naar 6.027.

13:26 - Ook wegen in Renkum op slot om drukte

Ook in Renkum worden wegen gesloten tegen de verwachte drukte in het pinksterweekend. Zo zal de Rosandepolder worden afgesloten voor verkeer en alleen toegankelijk zijn voor aanwonenden. Het advies is de auto thuis te laten om zo parkeeroverlast te voorkomen.

Eerder liet Wageningen al weten maatregelen genomen te hebben om de verwachte drukte in de uiterwaarden in goede banen te leiden.

12:15 - Weer minder sterfgevallen dan normaal in deze tijd van het jaar

Het aantal sterfgevallen was vorige week wederom lager dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Vorige week kwamen naar schatting 2750 mensen te overlijden. Daarmee is het aantal sterfgevallen zo'n 50 lager dan normaal en vergelijkbaar met een week eerder.

Het komt vaker voor dat een sterftepiek - zoals recentelijk als gevolg van het nieuwe coronavirus - juist wordt opgevolgd door een dal. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

11:58 - Terug naar school? Zo gaat dat bij Helicon VMBO in Kesteren!

 

11:46 - Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd, bekijk onze vlog

Verpleger Rob Heebink kon de bewoners van woonzorgcentrum De Bleijke deze week goed nieuws brengen. Vanaf vandaag mag er per bewoner namelijk weer één gast binnen op bezoek komen. Toch gaat het nog wel even duren voordat de situatie in het verpleeghuis terug naar normaal gaat. Bekijk de vlog hier:

 

11:37 - FNV waarschuwt ook voor coronaproblemen in de pluimveesector

De problemen in de vleesverwerkende industrie, zoals de corona-uitbraken onder arbeiders van Vion in Groenlo en een wooncomplex in Velp, staan niet op zichzelf. Volgens vakbond FNV spelen soortgelijke problemen ook in de pluimveesector.

FNV-bestuurder Karel de Buijzer denkt dat personeel van pluimveebedrijven, veelal uitzendkrachten die met busjes tegelijk naar het werk worden gebracht, allemaal getest zouden moeten worden. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat de situatie in de pluimvee-industrie anders is dan bij de vleesverwerkers.

Collega-bestuurder John Klijn van FNV pleitte tegenover de NOS voor het testen van alle medewerkers in de vleesindustrie. Dit naar aanleiding van de virusuitbraak bij een slachthuis in Helmond en eerdere uitbraken. Volgens De Buijzer zouden ook alle medewerkers in de pluimveesector moeten worden getest.

11:26 - Toch geen optredens in Openluchttheater Eibergen

Het Buitengewoon Podium in het Openluchttheater Eibergen gaat alsnog niet door. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) geeft tot juli geen toestemming voor het ontvangen van meer dan dertig bezoekers.

Het Openluchttheater dacht toestemming te hebben voor het organiseren van optredens met maximaal honderd bezoekers na een bericht van de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters. De VNOG houdt volgens de organisatie vast aan de kabinetsvoorschriften, wat betekent dat er maximaal dertig man publiek aanwezig kan zijn. Lees hier meer.

10:53 - Ouderen dansen op hun eigen balkon, kijk live mee

Op verschillende plaatsen in Gelderland gaan ouderen vanochtend tegelijkertijd bewegen op het balkon. Het is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en haar partners.

Ze noemen deze actie de eerste Nationale Balkon Beweegdag. Door samen te bewegen wil het ouderenfonds, ouderen in deze coronaviruscrisis een hart onder de riem steken. Oud-profvoetballer André van der Ley trapt als ambassadeur de Balkon Beweegdag in Doetinchem af. Kijk hier live mee!

09:54 - Wageningen sluit wegen rond uiterwaarden tegen drukte

De gemeente Wageningen sluit wegen rond de uiterwaarden om de verwachte drukte in het pinksterweekend tegen te gaan.Zo zal de Pabstsendam worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer. Dat geldt ook voor Aan de Rijn.

Verder is er extra toezicht van boa's en politie bij de havenkade aan 't Stek. Het advies is de auto thuis te laten om zo parkeeroverlast te voorkomen.

'Natuurlijk blijft onverminderd van kracht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, ook op de stranden. Ook vragen wij van bezoekers om hun afval mee te nemen en het strand netjes achter te laten', schrijft de politie.

09:28 - Honderden mensen zonder baan door corona, maar er gloort hoop

Honderden mensen zijn de afgelopen maanden zonder werk komen te zitten in de gemeente Apeldoorn. En dan zijn de aantallen van mei nog niet meegerekend. Een groot aantal van hen is zijn of haar baan verloren door de coronacrisis. Maar er gloort hoop.

Een goede impuls voor werkgelegenheid, is als bedrijven uitbreiden, zich aanpassen of zich vestigen in Apeldoorn, vertelt wethouder Joon. 'Een voorbeeld daarvan is Picnic. Er komen hier 450 banen bij. Dat is aanzienlijk.'

Want de online supermarkt heeft zijn oog laten vallen op Apeldoorn. Picnic zit al jaren in de lift en de crisis zorgt daarnaast voor een groeispurt, want meer mensen laten hun boodschappen bezorgen. Lees hier meer.

08:59 - Zes kleine bibliotheken gaan ook weer open

Locaties van de Bibliotheek Gelderland Zuid in Leuth, Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Overasselt, Doornenburg en Ewijk gaan op dinsdag 2 juni weer open.

Bezoekers kunnen tijdens de openingstijden van het dorpshuis waar de bieb is gevestigd, terecht voor het inleveren en lenen van boeken en andere materialen. 'In verband met de veiligheid van de bezoekers is het in al onze vestigingen nog niet mogelijk om te lezen, te studeren of anderen te ontmoeten. Om alles veilig te laten verlopen, word je in de vestigingen verzocht de huisregels op te volgen', schrijft de Bibliotheek Gelderland Zuid.

Zeventien grotere vestigingen van de bibliotheek openden op 18 mei al hun deuren.

08:45 - Vakanties spreiden? Gooi sanitair op campings open!

Premier Rutte riep in zijn laatste persconferentie op vakanties deze zomer te spreiden. De Stichting Vrije Recreatie, waar 1200 kleinschalige campings bij zijn aangesloten en ruim 125.000 gezinnen, is van mening dat onze premier zelf de sleutel tot dit probleem in handen heeft. De sector zegt dat spreiden makkelijker is door het openstellen van het sanitair op alle campings per 1 juni.

De maand juni is normaal gesproken een drukke maand voor campings. Met name de kampeerders zonder kinderen maken daar gebruik van en genieten dan van de rust en de natuur. Zoals het er nu uitziet zal het na 1 juli, als het sanitair weer gebruikt mag worden, erg druk worden op de campings en zullen veel campings nee moeten gaan verkopen omdat iedereen, gezinnen met en zonder kinderen, er dan op uit wil, vrezen de campings.

De eigenaar van Camping De Pampel in Hoenderloo had enkele weken geleden al iets bedacht in de hoop eerder open te mogen: een stoplicht voor de ingang van het sanitairgebouw. Dit gaat op rood wanneer het maximum aantal bezoekers is bereikt. Lees hier meer.

07:51 - Voetballer Diks wint wedstrijd met virtueel publiek

Voetballer Kevin Diks uit Apeldoorn heeft gisteravond met zijn ploeg AGF Aarhus de Deense competitie hervat. Diks speelde de hele wedstrijd tegen Randers FC, die in 1-1 eindigde. Bijzonder was de aanwezigheid van het virtuele publiek.

Op grote schermen langs het veld konden fans van de thuisclub hun team via het videoplatform Zoom live aanmoedigen. Voor de spelers, trainers en andere stafleden waren de supporters in hun privésituatie goed zicht- en hoorbaar. Sommige aanhangers bekeken de wedstrijd in een shirt van de club, vanaf de bank, met een biertje in hun hand. Medewerkers van AGF Aarhus hielden nog wel in de gaten dat alle fans op de videoverbinding zich netjes gedroegen.

De tickets voor de digitale tribune waren gratis. In andere delen van het stadion waren ook nog kartonnen poppen geplaatst met afbeeldingen van supporters. De fans hadden een paar dagen voor de wedstrijd al het stadion mogen versieren met sjaals, vlaggen en tekeningen.

 Virtueel publiek bij voetbalwedstrijd AGF Aarhus

07:38 - Doe-het-zelfwinkels profiteren van coronacrisis

Doe-het-zelfwinkels profiteren volop van de coronacrisis, die mensen dwingt om meer thuis te blijven. Bouwmarkten en keuken- en vloerspecialisten zagen de omzet in april op jaarbasis met een kwart stijgen. Daarmee was voor die sector sprake van de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 2005, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook de verkoop van consumentenelektronica en witgoed (plus 12 procent) zat in de lift. Aan kleding, schoenen en lederwaren werd juist fors minder uitgegeven. De omzet van kledingwinkels daalde op jaarbasis met dik 58 procent. Aan schoenen en lederwaren werd ongeveer 45 procent minder uitgegeven.

Winkels voor voedingsmiddelen zagen de omzet op jaarbasis 6 procent hoger uitvallen. De omzet van supermarkten lag 6,6 procent hoger dan een jaar eerder, die van speciaalzaken 2,2 procent.

07:26 - Omzet horeca sterk gedaald in eerste kwartaal door coronacrisis

De omzet van de horeca viel in het eerste kwartaal 14 procent lager uit dan een kwartaal eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de horeca daarmee een van de zwaarste getroffen sectoren door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat om de eerste omzetdaling in zeven jaar tijd.

07:16 - Lunchroom Doetinchem zet 'coronastoplicht' in bij opening

Lunchroom Chicco in Doetinchem gaat dinsdag weer open en doet dat met een 'coronaverkeerslicht'. Het licht springt op groen als er iemand naar binnen mag, bij rood moeten gasten buiten wachten.

'Om de te verwachten drukte enigszins in goede banen te leiden maar ook om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand bewaard kan worden tussen onze gasten', vertelt eigenaar Willem Smit. 'Hij hangt buiten bij de deur, is van afstand goed zichtbaar en voor iedereen te begrijpen.'

'Natuurlijk hangt het verkeerslicht er ook om de voorbijgangers aan het lachen en praten te krijgen.'

