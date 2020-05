Olympische droom Nijmegenaar Sturing nog in tact

Zijn vader komt uit Canada en begin maart was Sturing druk bezig om een Canadees paspoort te regelen. Dan had hij eind maart mee kunnen doen met het Olympisch kwalificatietoernooi. Maar dat viel allemaal weg.

Het paspoort werd wel geregeld, maar er ging een streep door het toernooi en door de Spelen. En aangezien de leeftijdsgrens bij het Olympisch voetbaltoernooi 23 is en Sturing die leeftijd afgelopen vrijdag bereikte, zou hij in 2021 niet meer mee mogen doen, omdat hij dan inmiddels 24 jaar zou zijn.

'Het was een harde klap dat het niet doorging en dat toen de Spelen werden verplaatst. Maar toen kwam er mooi nieuws, want die leeftijd wordt nu verhoogd. En dus kan ik geselecteerd worden. Ik heb het paspoort inmiddels ook. Mijn Engels is goed, maar ik spreek geen Frans.'

'Het is een doel waar ik heel erg naar uitkijk. Ik wil daar echt graag bij zijn. Dat zou ook mooi staan op mijn CV. Maar eerst moet ik me focussen op het vinden van een nieuwe club, want bij NEC wordt mijn contract niet verlengd. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat ik op de Spelen kan zijn, als we ons tenminste kwalificeren. Ik ga niet echt op vakantie nu, ik blijf door trainen. Want je weet nooit wanneer je moet beginnen bij een club. Ik probeer mezelf dus fit te houden.'