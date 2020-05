Skivereniging Ede traint voor het eerst weer: 'Dat is echt geen smoes'

In een grote cirkel stelt de groep van zo'n 40 personen zich op, op de parkeerplaats aan de Nieuwe Kazernelaan in Ede. Ze zwaaien uitgelaten naar elkaar en begroten elkaar met welkomstgebaren. Het is duidelijk, de leden zijn vooral blij elkaar weer te zien.

Dick Nap is trainer van de groep en verwelkomt hen met de woorden 'We hebben elkaar al een tijd niet gezien, nu enkele corona-kilo's zwaarder, een mooi nieuw woord trouwens, is het tijd om weer flink er tegenaan te gaan en dat gaan we vanavond ook doen'.

Het is duidelijk, het wordt geen rustige welkomstavond en dat zullen de leden van de vereniging weten. 'Ik heb het hekje daar al opengezet, zodat niet iedereen er met zijn handen aan hoeft te zitten.' Sporten in groepen, daar is duidelijk behoefte aan getuige de grote opkomst van vanavond. 'Normaal is de opkomst een mooie groep, maar rond de 40 personen is wel een grote opkomst te noemen.' Aldus voorzitter Nico de Gouw.

'Skitraining is echt geen smoes'

Wie in deze dagen aan sport begint met de woorden: 'Ik ga naar ski-training' zal misschien een beetje vreemd aangekeken worden. 'Wat doen wintersporters met training in de zomer?' zijn de openingswoorden van de Gouw. 'In deze weken, verkleinen we de kans op blessure aanzienlijk beantwoord hij de vraag direct maar.' Trainer Nap erkent dat het misschien wat vreemd klinkt. 'Partners thuis hoeven zich geen zorgen te maken dat dit als smoes wordt aangedragen voor iets anders, wij trainen echt gewoon weer.'

Afgepeigerd

Kruislings, hakkenbillen en steigerung. Het komt allemaal voorbij in de bostraining. Het is een ware slag om weer fit te worden met de coronakilo's eraan. De meest gehoorde kreet onder cursisten is toch wel: 'We zijn het meest blij dat we elkaar weer zien en gewoon lekker samen mogen bewegen.'

De training begint een beetje onwennig en houterig, maar langzamerhand zijn er vorderingen waar te nemen en spant een ieder zich enthousiast in om weer fit te worden. 'Wie bij ons traint, raakt minder snel geblesseerd op wintersport. De meesten zijn voorzichtig als ze op vakantie gaan, maar zij zien het nut wel in van deze trainingen om ook weer gezond terug te komen, blikt voorzitter de Gouw terug op een succesvolle eerste avond.' Zelf stond hij de hele avond met een fotocamera in zijn handen. 'Daar komt volgende week verandering in, dan sluit ik mij ook aan.'