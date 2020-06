Voormalig topbaanwielrenner Teun Mulder vangt nu boeven

Omroep Gelderland zoekt topsporters uit vervlogen tijden op en portretteert ze vanuit het verleden en het nu. In aflevering vijf Teun Mulder uit Emst die kan terugkijken op een imposante loopbaan als baanwielrenner. Nu zoekt hij als forensisch rechercheur naar boeven. 'Een dag is nooit hetzelfde.'

Teun Mulder, van 18 juni 1981, is één van de beste baanwielrenners uit de Nederlandse geschiedenis. Hij werd geboren in het buurtschap Zuuk bij Epe. Inmiddels woont de voormalig topsporter in het naburige Emst met zijn vrouw en kindje van bijna twee jaar. 'Ze heet Hannah Lauren', vertelt Mulder trots. 'Ze loopt en praat al een beetje. Een hele leuke tijd en zeker nu je wat vaker thuis bent, zie je nog meer de ontwikkeling. Ik neem haar vaak even mee op de fiets over de mooie Veluwe.'

Teun Mulder met zijn dochtertje voor het huis in Emst (eigen foto)

Paralympisch piloot

Op de baan voelde Teun Mulder zich thuis en grossierde hij in prijzen. Zo werd de Gelderlander drie keer wereldkampioen, tweemaal op de kilometer (2008 en 2010) en éénmaal op de keirin (2005). Ook was hij driemaal present op de Olympische Spelen. In Londen in 2012 pakte hij op het onderdeel keirin dan eindelijk een medaille. Vier jaar later in Rio sluit Mulder, als paralympisch piloot van Tristan Bangma (hij is bijna blind, RvdM), zijn carrière glansrijk af met goud. 'Hij is een vriend voor het leven geworden.'

Mulder (voorop) op de tandem met Bangma tijdens de Spelen van Rio, foto:ANP

'Ik ben op mijn hoogtepunt gestopt, eind 2016 ben ik uiteindelijk officieel afgezwaaid', duikt Mulder in zijn fraaie sportverleden. Zijn grote doel was succes op de Spelen. 'Ik had het op WK's al laten zien, maar dit was het allergrootste podium. Ik heb steeds gezegd dat mijn carrière pas geslaagd zou zijn als ik een Olympische medaille zou winnen. Ik heb mezelf die grote druk opgelegd, het was ook mijn laatste kans. Londen moest het worden.'

Balans

Minutieus, maar zo ontspannen mogelijk leefde Mulder naar het moment op de keirin toe. 'Ik ben denk ik wel een nuchtere jongen', zegt hij. 'Weet je, te veel spanning is niet goed, maar je hebt die wel altijd nodig. Anders lukt het niet. Daar moet je de juiste balans dus in vinden. Maar toen het die dag echt moest was ik er wel.'

Kers op de taart

Mulder won het brons. 'Je bent op het onderdeel keirin afhankelijk van een ander en je kunt er dus ook zo uitvliegen. Maar uiteindelijk moet je het ook zelf afdwingen natuurlijk. De vorm was er. Ik voelde me goed die dag, zat veel alleen op mijn hotelkamer en zocht af en toe wat afleiding door iemand te bellen. Als het destijds niet was gelukt, was het ook prima geweest hoor, maar dit was gewoon de kers op de taart.'

Mulder heeft in Londen zijn Olympische medaille te pakken (foto ANP)

Noorderlicht op Lapland

Missen doet hij de topsportwereld niet. 'Zeker de wedstrijdspanning niet', vertelt hij. 'Het reizen dan weer wel, je komt gewoon op heel veel mooie plekken.' Na zijn loopbaan beleeft Mulder al gauw iets bijzonders. 'Onze wens was al heel lang om het noorderlicht in Lapland te zien. In december 2016, net na mijn officiële afscheid, gingen we.'

'We vlogen op Kiruna in Zweden en vanuit daar reisden we door naar een afgelegen lodge. Het werd een prijzige vakantie, maar we hebben acht fantastische dagen gehad. De eerste avond zagen we het noorderlicht al, dus we hadden echt geluk. Al die dieren, het landschap, de sauna's en de kou. Het was echt heel mooi.'

Zwart gat

Voor Mulder was het een soort overgang naar een ander en meer gestructureerd leven. 'Ik was in 2006 al bij de technische recherche terecht gekomen, maar dat was toen op basis van een topsportconstructie. Ik heb tijdens mijn carrière ook jaren niet of slechts één dag per week gewerkt. In 2017 kwam ik volledig in dienst. Ik haalde mijn boa-opleiding en mocht zelfstandig inbraken afhandelen. Daarna heb ik nog een aanvullende opleiding gedaan. In een zwart gat ben ik gelukkig nooit gevallen. Helaas zag ik dat om mij heen wel gebeuren.'

'Als vader van een jong gezin heb ik nu veel meer verantwoordelijkheid', beseft de 38-jarige Mulder. Hij werkt vier dagen in de week en is iedere vrijdag vrij. 'Ik heb meer structuur, een duidelijk schema en ritme gekregen. Als topsporter sta je rustiger op, heb je veel meer vrijheid en ben je je eigen baas. Het is dus nu heel anders, regelmatig gaat de wekker hier om 06.15 uur.'

Bloed

Zijn werk als forensisch rechercheur in fascinerend. Meestal gaat het bij Mulder om inbraken. 'Als ik aankom voor een onderzoek is er vaak een raam ingegooid of een deur geforceerd. Dan begint het sporenonderzoek dat moeten leiden naar een dader. Je gaat op zoek naar aanknopingspunten, bijvoorbeeld op een kozijn. Soms vind je ergens in huis bloed dat dan wordt opgestuurd. Hopelijk levert dat een naam op. In dit werk ben je afhankelijk van bruikbare sporen en soms zijn ze er in overvloed.'

Villa's en caravans

Zijn werkgebied ligt grofweg in de lijn Kerkdriel, Winterswijk, Harderwijk en Steenwijk (Overijssel). 'Soms sta ik in een villa van vijf of zes miljoen euro. Soms moeten we naar een inbraak in een stacaravan. Ik kom ook wel eens bij een hennepkwekerij of assisteer in een drugslaboratorium. Of ik help met het afnemen van DNA. Door corona is het aantal inbraken nu wel iets minder geworden, mensen zijn wat meer thuis. Maar in dit werk is alles onvoorspelbaar. Je weet nooit wat de dag brengt.'

Onrecht

Inbraken zijn heftig voor de slachtoffers. De impact is vaak groot. Mulder weet dat maar al te groot en heeft veel oog voor het menselijke aspect. 'Als je huis helemaal over kop wordt gegooid en anderen komen op een voor jouw veilige plek in je spullen neuzen, doet dat veel met die mensen. Sieraden van partners die niet meer leven worden soms meegenomen. Het is aan ons die gasten te pakken. Ik doe dit werk vooral om boeven te pakken, want mensen wordt onrecht aangedaan. Als dat dan lukt door gedegen sporenonderzoek, geeft het zeker wel voldoening.'

Teun Mulder verricht sporenonderzoek (eigen foto)

Adviezen en een luisterend oor

'Soms bieden we ook een luisterend oor als daar tijd voor is. Even een bakje koffie waardoor mensen hun ei kwijt kunnen', vervolgt Mulder. We geven ook adviezen of het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Vaak zijn de sloten in oudere huizen van minder kwaliteit. Je steeds meer nieuwe methodes en technieken ontstaan om sporen veilig te stellen. Dan gaat het bijvoorbeeld om DNA. Dat is echt in ontwikkeling. Voorlopig heb ik het nog uitstekend naar mijn zin bij de politie en hoop ik nog lang door te gaan met dit werk.'

