Stierkalfje Dexter is nog steeds weg: 'Misschien is hij wel gestolen'

Stierkalfje Dexter, die de gemoederen in Didam afgelopen week flink bezig hield door twee keer te verdwijnen, is nog steeds spoorloos. 'Het zou best kunnen dat het beestje ontvreemd is.'

Dexter verdween afgelopen week in de nacht van maandag op dinsdag voor het eerst en werd toen dezelfde dag nog gevonden, twee uur later en anderhalve kilometer verderop. De donderdag erna verdween het dier opnieuw.

Frank Dogterom van stichting Blijdschap voor de Dieren is maar druk met Dexter. Hij is niet de eigenaar van het stierkalfje, maar helpt de eigenaren bij de zoektocht. 'Er is uitgebreid gezocht in de omgeving en heel Gelderland weet inmiddels wie hij is, maar hij is nog niet terug.'

Geen kapot hek, geen blaffende honden en geen afzetsporen

Dogterom is de sporen nog eens nagelopen en komt tot de conclusie dat het dier best wel eens door iemand meegenomen zou kunnen zijn. 'Het is een aanname, maar het kan best dat Dexter gestolen is. Er is geen schade aan de omheining, er is niks krom. Het is een klein dier van 90 centimeter, het hek is 135 centimeter, daar kan hij niet zomaar overheen springen.'

Er zijn meer aanwijzingen die volgens Dogterom in die richting wijzen. Naast het veldje waar het stierkalfje stond, ligt een grindpad. 'Als het beest daaroverheen was gesprongen, hadden we een kuil moeten zien in het grind. Bovendien zag je ook geen afzetsporen van van Dexters hoeven in de modder.' Er zijn meer vragen die onbeantwoord blijven. 'Zijn eigenaren hebben honden, die hebben zich beide keren dat Dexter verdween stilgehouden. Waarom? Een ontvreemding is heel moeilijk hard te maken, maar als je alles bij elkaar legt...'

'Ik vrees het ergste'

Dat Dexter twee keer in een week verdwijnt, sterkt Frank Dogterom in het idee dat het stierkalfje meegenomen zou kunnen zijn. 'Het kan zijn dat iemand de eerste avond al geprobeerd heeft het dier te ontvreemden. Daarbij is de eventuele dader mogelijk gestoord en heeft hij het dier weer heeft vrijgelaten.'

De eigenaren van het dier gaan zeker nog een paar keer zoeken en overwegen aangifte te doen. 'Je kan op een gegeven moment niet veel meer doen dat dit,' zegt dierenliefhebber Dogterom. 'Heel Didam, heel Gelderland weet ervan. Je herkent het dier zo, dus we hopen dat hij nog terugkomt. Maar ik vrees het ergste.'