Vitesse denkt na over nieuwe juridische stappen tegen GelreDome-eigenaar

Vitesse ziet de uitspraak van de rechtbank in het kort geding over de huur van stadion GelreDome ook als vorm een bevestiging. De Arnhemse club bespeurt in de uitspraak een basis voor mogelijke voortzetting van de aanspraak op huurvermindering. Ook merkt Vitesse op dat de rechtbank de coronapandemie ziet als een 'gebrek' dat voor Vitesse kan leiden tot een recht op het betalen van minder huur.

Bodemprocedure

'Op voorhand wisten we dat de kans op een oplossing via een kort geding beperkt zou zijn', zegt directeur Pascal van Wijk. 'Hoewel wij nog altijd openstaan om met de wederpartij om tafel te gaan om tot redelijke huurafspraken te komen, lijken onze kansen in een bodemprocedure aanzienlijk hoger te zijn dan in het kort geding.'

Redelijke afspraken

'Wij blijven bij ons standpunt, dat als er geen huurgenot is, juist in een uitzonderlijke crisistijd zoals nu, we met elkaar tot redelijke afspraken moeten komen. We zien dat de rechter ons daar gelijk in geeft. Inmiddels is ook duidelijk dat meerdere clubs kritisch kijken naar de huur van het stadion. Vitesse is hierin overigens geen uitzondering.'

Vitesse legt zich dan ook niet neer bij de situatie. Van Wijk: 'We moeten door en we gaan dus ook door. Armen wijd, borst vooruit en kop omhoog. Ondanks alle corona-omstandigheden, bereiden we ons voor op het nieuwe seizoen.'

Juridische stappen

'Eerder deze week hebben we onze nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd en de seizoenkaartcampagne is gisteren zeer succesvol gestart, met een recordaantal supporters die binnen één dag verlengd hebben. Hoewel we het vizier op de toekomst hebben, neemt dat niet weg dat we ons gaan beraden op eventuele juridische vervolgstappen om alsnog tot betere huurafspraken te komen.”

