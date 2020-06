Oud-tennisser Jacco Eltingh: 'Ik denk niet dat wij ooit van de troon worden gestoten'

Gestructureerd, optimistisch en dominant. Het zijn kenmerken die Jacco Eltingh typeren als mens en ex-proftennisser. 'Privé ben ik dezelfde persoon als op de baan', opent hij vanuit zijn schitterende huis in de Veluwse bossen. 'Ik kwam graag naar het net, speelde veel service-volley en ging uit van eigen kracht. Ik ben inderdaad iemand die graag de controle heeft. Soms ben ik wat licht naïef, maar alles wat ik doe is vanuit een positieve instelling.'

'Baanwarrior'

Dat zijn kompaan Haarhuis, nu herenbondscoach en captain van het Davis Cup en Fed Cup team, wat zachtaardiger is, berust volgens Eltingh op een misverstand. 'Paul en ik hebben ook een heel ander karakter. Zowel zakelijk, als tennisser en privé. Maar vergis je niet, éénmaal op de baan was Paul een echte 'warrior.' Hij kon enorm genieten van het lijden van een tegenstander. Dat had ik minder. Onze stijlen vulden elkaar perfect aan. Hij stond bekend om zijn passeerbal en lob en dacht juist vanuit de tegenstander.'

Eltingh komt naar het net tijdens het WK Dubbel in 1998. Foto: ANP.

De troon

In de late jaren negentig was Haarhuis/Eltingh het eerste duo dat alle Grand Slam-toernooien won. In het dubbel waren ze tijdens 39 toernooien de beste, ze werden twee keer wereldkampioen en gelden daarom als het beste Nederlandse tennisduo aller tijden. Op hun hoogtepunt, als nummer één van de ranglijst stopten ze. Eltingh was pas 28, maar chronische knieklachten lieten hem geen keus. Hij benadrukt niet arrogant te willen overkomen, maar zegt toch: 'Ik verwacht niet dat wij als dubbelaars ooit van de troon worden gestoten. Hopen doe ik het wel.'

Oprecht en hard

Aan de basis van het gigantische succes lagen volgens hem drie cruciale afspraken waaraan het koningskoppel altijd vasthield. 'Dat gaat dan om acceptatie', legt de Epenaar uit. 'Paul en ik hadden heel strak ons gemeenschappelijk doel voor ogen. Ten tweede was alles wat we tegen elkaar zeiden oprecht. Dat kon ook keihard zijn, want het ging om presteren. En tot slot hadden we dezelfde werkethiek. Nog steeds zijn dat onze stokpaardjes, want we zijn elkaar blijven tegenkomen.'

Haarhuis/Eltingh op het ABN/Amro in 2011 tijdens hun kortstondige rentree. Foto: ANP.

Pilsje en proosten

Anekdotes zijn er volop uit het rijke tennisleven van het illustere duo. Eltingh, hij woonde ook jaren in Monte Carlo, vist een markant verhaal op. 'Wij hebben ontzettend veel gevlogen en misten nooit een vlucht. Op 1 februari was Paul jarig en die dag reisden we van Memphis naar Philadelphia. Het vliegtuig was echter vertraagd en dus gingen we lekker iets eten. Pilsje erbij en samen geproost op Paul's verjaardag.'

'We gingen op tijd terug naar de gate, maar zagen het toestel al wegtaxiën', vervolgt Eltingh lachend. 'Blijkbaar mocht het vroeger vertrekken., maar die melding hadden we helemaal gemist. Toen zijn we maar weer teruggegaan naar ons hotel en hebben we 's avonds nog een optreden van BB King bezocht in zijn eigen café. Hard plezier maken was ook wel tekenend voor ons.'

Egocentrisch

'Of ik die tijd mis?' Hij denkt even na, maar heeft zoals altijd snel een antwoord paraat. 'Wat ik wel mis is dat je als topsporter egocentrisch kon zijn. Je had een excuus om dat te mogen. Het draaide om jou en je wilde eeuwig succes hebben. Dat was best fijn. Daarna kwamen er gelukkig weer andere dingen op mijn pad. Het gezin heeft nu prioriteit.'

Oase van rust

Eltingh (geboren in Heerde) is inmiddels 49 jaar oud en woont al jaren in Epe. Hij is getrouwd met Hellas Ter Riet, ook een voormalig prof-tennisser. Ze hebben samen drie zonen. De Veluwe is voor hem altijd weer thuiskomen. 'We wonen midden in het bos. Het is hier een oase van rust en dat is fijn met onze drukke levens. De mentaliteit en het slag mensen past ook bij ons. De omgeving is heel divers, maar het is wel van doe normaal dan doe je al gek genoeg. We hebben gelukkig ook nooit last van afgunst of vervelende dingen.'

Spechten en salamanders

Openhartig en bevlogen vertelt hij over één van zijn passies. De natuur speelt in zijn leven een hoofdrol. 'De natuur is eigenlijk alles wat ik ben en waar ik voor sta met zijn seizoenen. Van dieren weet ik meer dan van tennis', zegt hij serieus. 'De geluiden van spechten of salamanders in natuurvijvers en poelen. Dan ga ik daar uitgebreid over lezen en wil ik alles weten. In de winter zaag ik ook heel veel.'

Klapstoel aan het strand

'Ik ben een intens iemand die altijd op zoek is naar nieuwe kennis', typeert hij zichzelf verder. 'Mijn antenne staat altijd aan. Dat is wel eens vermoeiend', merkt Eltingh. 'Maar ik werk nu éénmaal graag hard. Gemiddeld zo'n tien uur per dag. Ik sta vroeg op en werk meestal 's avonds ook nog wel even. Ik kan niet anders. Vakanties breng ik ook altijd bewegend door. Zo'n klapstoel aan het strand is niets voor mij. Ik ben een nieuwsgierig type.'

'Gelukkig zijn de weekenden de afgelopen jaren wel wat rustiger geworden. Alles is beter op elkaar afgestemd. Daarom is het ook zo fijn dat we onze bedrijven altijd aan huis hebben gehad. Zo was ik toch altijd bereikbaar voor onze drie zonen. Ik heb ze toch altijd heel veel gezien. Privé en werk lopen in elkaar over, dat is gewoon zo gegroeid en heeft dus ook zijn voordelen.'

Eltingh bij een optreden van Youp van 't Hek. Eigen foto.

Dubbele petten

Als eigenaar en participant van verschillende bedrijven leidde Eltingh ook na zijn sportcarriere een druk bestaan. Als technisch en commercieel directeur van de KNLTB is dat nu niet anders. Zijn bedrijven heeft hij bijna drie jaar geleden allemaal verkocht. Ook Tennis & Events, dat hij runde met Haarhuis, deed Eltingh in 2017 van de hand. 'Ik wil geen dubbele petten in mijn functies', zegt hij. Lachend: 'Achteraf ben ik ook wel blij want met onder meer een evenementen- en reisbureau zou het in deze tijd van corona niet makkelijk zijn geweest.'

Eigen foto.

Balans zoeken

Eltingh heeft er in zijn functie als directielid van de tennisbond uiteraard ook mee te maken. De sport is door het virus lam gelegd, maar wordt nu voorzichtig weer opgestart. 'Ik ga geen risico lopen door voor de troepen uit te lopen. Je mag over versoepelingen niet te lichtzinnig doen, maar natuurlijk denken we erover na en willen we weer graag. Mensen worden ook depressief, het is zoeken naar balans. Wat je gewoon niet wil is dat in het tenniscentrum iemand ziek wordt waardoor het invloed heeft op de carrière van een ander en dat mensen in quarantaine moeten.'

Eigen foto.

Tegelijkertijd kijkt Eltingh ook naar de economische kant van de crisis en hij is kritisch. 'Ik begrijp soms niet waarom zo doelbewust gezondheid wordt verkozen boven economie. Ondernemers raken kwijt waar ze jaren aan gewerkt hebben. Wat betekent dat voor de gezondheid van die mensen? Natuurlijk is het allemaal moeilijk te wegen, want hier verderop in Heerde weet ik precies wat er in een verzorgingstehuis en daarbuiten is gebeurd. Daar woonden mensen die wij goed kenden en aan corona zijn overleden.'

Knokkende ouders

Van heel dichtbij voelt Eltingh het verdriet en het leed van ouderen. 'Mijn moeder knokt in Heerde keihard voor haar leven. Ze heeft al jaren de ziekte van Parkinson en nu ook longkanker. Mijn vader, die ook tot de kwetsbare groep behoort, zorgt voor haar. Ze krijgen allebei ontzettend veel op hun bordje. En als je dan hoort dat er bij een begrafenis maar dertig mensen aanwezig mogen zijn. Dat voelt gewoon verschrikkelijk.'