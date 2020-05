'Corona als excuus': ondernemers weerloos tegen afsluiting binnenstad Doesburg

De ondernemers uit Doesburg wilden in gesprek met de gemeente omdat ze het niet eens zijn met het afsluiten van drie straten in het centrum: De Meipoortstraat, De Ooipoortstraat en de Kerkstraat. Doesburg maakt de straten tot eind september autovrij, om zo de '1,5 meter samenleving' beter te kunnen realiseren.

Te rigoureus

Er wordt al jaren gesproken over het autoluw of autovrij maken van de binnenstad, maar in welke vorm, daar is nog geen knoop over doorgehakt. Dat zou komend najaar pas weer op de agenda staan van de gemeenteraad.

Natuurlijk zijn ook verschillende ondernemers positief over de tijdelijke afsluiting, maar zeker 43 anderen zijn boos. Ze hebben zich onlangs verenigd onder naam Verontruste Ondernemers Binnenstad Doesburg (VOBD) en hebben een advocaat in de arm genomen.

De winkeliers vinden de afsluiting te rigoureus en zijn verbolgen over het feit dat de gemeente het er nu 'zo door drukt en de coronacrisis als excuus gebruikt'. Ze zijn verbolgen omdat er vooraf geen overleg is geweest met de ondernemers. Ze zijn daarnaast bang om klanten te verliezen en dat er problemen komen met laden en lossen van goederen.

Volksgezondheid

Maar een lang gesprek met hun advocaat bij burgemeester Van der Meijs en wethouder Van Veldhuizen heeft niks aan de zaak veranderd. 'Wij kunnen niks doen', zegt kapper Geert-Jan te Boekhorst. 'De gemeente ziet de volledige afsluiting als enige oplossing om de gezondheid en veiligheid van het winkelend publiek te kunnen garanderen. Economische aspecten, bereikbaarheid en andere argumenten spelen geen rol. Naar de rechter stappen heeft geen zin. De maatregel is onaantastbaar. Het gaat om de volksgezondheid.'

De gemeente heeft eerder al toegezegd over oplossingen te willen meedenken als ondernemers individueel problemen krijgen door de afsluiting, maar daar is vooralsnog niet over gesproken met de ondernemers.

