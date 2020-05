Coronacrisis brengt samenwerking Liemerse kerken in stroomversnelling

Online kerkvieringen zijn niet meer weg te denken in deze coronacrisis. En sommige kerken pakken die vieringen groots aan, zoals zes protestantse geloofsgemeenschappen in de Liemers. De hele week al maken ze opnames - zelfs met een drone - voor een gezamenlijke Pinksterviering. De samenwerking is dankzij de crisis in een stroomversnelling gekomen.

Natuurlijk zijn alle predikanten en dominees verschillend: 'De één gebruikt graag een beamer met YouTube-filmpjes tijdens een dienst, een ander leest liever uit de Bijbel. Maar dat is juist het mooie, alles kan en mag', vertelt Jolande van Baardewijk, predikant in Duiven.

Creatief

Sinds het begin van de coronacrisis hebben de predikanten van de zes kerken in de Liemers om de beurt online een viering verzorgd. Het idee om meer samen te gaan werken was er al, maar echt uitgewerkt waren de plannen nog niet.

Bovendien was er tot nu toe maar weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te gaan. Maar omdat de reguliere vieringen stil liggen, is die tijd er nu ineens wel. 'En er ontstaan ineens hele mooie dingen. Iedereen is heel creatief', zegt Rosemarie van der Hucht enthousiast. Ze is zelf dominee in Didam en tijdelijk ook in Westervoort. Ze hoopt dat de samenwerking ook straks - na de coronacrisis - wordt voortgezet.

Veel kijkers

De online pinksterdienst is een gezamenlijke. Het idee is dat het licht van de ene kerk wordt doorgegeven aan de andere. Dit gebeurt letterlijk met een kaars die wordt aangestoken en naar de andere kerk wordt gebracht.

'Zo heeft iedereen toch ook een eigen aandeel in de viering', aldus Van der Hucht. Uiteindelijk wordt het een dienst. 'Tot nu toe zijn er veel online kerkgangers. We hebben weleens meer dan 750 views gehad', laat Baardewijk weten. 'En dat terwijl er bij ons in Duiven meestal maar 30 mensen een dienst bijwonen. Maar ja, iedereen kan kijken wanneer en vanaf waar hij of zij wil. Dat is natuurlijk een groot voordeel.'

Hoe mooi en bijzonder de onlinevieringen ook zijn, de beide dames kijken inmiddels wel uit naar echt contact met de kerkgangers. 'Wij starten in principe 9 augustus, met maximaal 30 mensen', zegt Rosemarie van der Hucht. 'Het echte samenzijn, het samen bidden, het samen luisteren naar muziek, is toch waardevoller.'