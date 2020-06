Weer 'normale' dienstregeling trein en bus, maar wel met mondkapje

Het openbaar vervoer mag alleen gebruikt worden voor 'noodzakelijke reizen'. Er zijn minder plaatsen beschikbaar om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen.

In treinen van de NS mogen alleen de stoelen aan de raamzijde worden gebruikt. Dat is ongeveer de helft van de stoelen. 'We rijden het maximale aantal treinen dat voor onze medewerkers onder corona-omstandigheden mogelijk is en dat nodig is om Nederland bereikbaar te houden.', aldus het spoorwegbedrijf.

Achterin instappen in bus

Busreizigers moeten achterin instappen en inchecken, om contact tussen chauffeur en reiziger zoveel mogelijk te voorkomen. Er kunnen geen kaartjes gekocht worden bij de chauffeur. Dat geldt voor zowel Arriva- als Breng-bussen.

Arriva heeft de normale treindienstregeling in de Achterhoek op 25 mei hervat. Dinsdag is ook de reguliere busdienstregeling hervat.

Drukte mijden

Voor alle reizigers is er een aantal regels. Zo moeten ze hun mondkapje opzetten voor ze instappen, voldoende afstand houden in bus en trein, ook bij in- en uitstappen. Ook vragen de vervoersbedrijven om drukte te mijden en zoveel mogelijk buiten de spits te reizen.

Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro.

