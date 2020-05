Vreemd einde voor Nijmegenaar Frank Sturing bij NEC

'Ja, ik zag het in jullie artikel', vertelt linksback Bas Kuipers. 'Ja, het is een beetje een vreemde tijd, zeker voor spelers die uit hun contract lopen. Nu de laatste training en dan vakantie, wel raar. Iedereen moet nu wat meer geduld hebben om een nieuwe club te vinden. Ik zie het wel. Ik weet niet of NEC toch nog een aanbieding gaat doen. Ik vind het sowieso een hele mooie club en heb het hier naar mijn zin gehad.'

Tekst gaat verder na de video:

Liever door de voordeur

Voor Nijmegenaar Frank Sturing was het toch wel een melancholisch moment. 'Ik heb hier dertien jaar rondgelopen, toch wel apart dat dit dan mijn laatste training was. Ik heb een hartstikke mooie tijd gehad, jammer dat het zo eindigt. Ik was liever door de voordeur vertrokken, maar het seizoen is zo abrupt geëindigd.'

Nieuwe omgeving

'Op dit moment is er weinig perspectief. De situatie was al moeilijk en nu helemaal. Dus kunnen ze geen nieuwe aanbieding doen. Dat kwam niet echt als een verrassing, maar ik had er toch wel een beetje op gehoopt. Misschien is het wel goed om een nieuwe stap te maken en een nieuwe omgeving te zoeken. Het biedt wel perspectief dat andere clubs ook in dezelfde situatie zitten.'

Vakantie in eigen land

Kuipers gaat nu eerst even vakantie houden. 'Het is lastig om nu weg te gaan. Ik las wel dat er wat grenzen weer open gaan, maar anders ga ik lekker in Nederland naar mijn familie en maken we er wat moois van.'

'Misschien kunnen we nog ergens een huisje boeken. Ik hoorde al dat wat jongens naar Texel gaan of naar Zeeland. Eigenlijk ook wel eens leuk om in eigen land op vakantie te gaan.'